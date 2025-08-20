每4小時回報行蹤…婦人遭騙定時報點 台南警出手守住荷包
台南60多歲蕭姓婦人上月底接獲自稱銀行人員電話，謊稱其身分遭人冒用辦理帳戶並涉及刑案，甚至假冒「165」洪先生，不僅探詢其存款及保險狀況，還強迫她每4小時透過LINE回報行蹤，更要求支付3萬元保證金，她覺得可疑，昨向市警三分局安中派出所諮詢，這才識破詐團伎倆。
警方調查，蕭婦起初不以為意，依對方指示，每4小時透過LINE回報其行蹤，「中午12點，我剛 到我姊姊吃飯」，對方回覆「好」、「晚點我忙完再打給你」等等，她早中晚回報上班、吃飯、休息等生活作息，有如打卡般回報，對方也回覆「好，記錄」等語。幾天下來，她察覺不對勁也不堪其擾。
昨日上午蕭婦到安中派出所諮詢，經值班警員李偉維、陳奕儒檢視相關訊息與對話紀錄後，立即識破詐騙手法，耐心向她說明此為詐騙集團常見伎倆，並即時攔阻，避免其遭受財產損失。
台南市警三分局提醒，真正的警察不會要你加LINE、不會要你定時報到，更不會叫你繳什麼保證金。遇到這類情況，請馬上掛電話，再撥打165或110查證。牢記「一聽二掛三查證」，遠離詐騙，保護荷包最安心！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言