每4小時回報行蹤…婦人遭騙定時報點 台南警出手守住荷包

台南60多歲蕭姓婦人上月底接獲自稱銀行人員電話，謊稱其身分遭人冒用辦理帳戶並涉及刑案，甚至假冒「165」洪先生，不僅探詢其存款及保險狀況，還強迫她每4小時透過LINE回報行蹤，更要求支付3萬元保證金，她覺得可疑，昨向市警三分局安中派出所諮詢，這才識破詐團伎倆。

警方調查，蕭婦起初不以為意，依對方指示，每4小時透過LINE回報其行蹤，「中午12點，我剛 到我姊姊吃飯」，對方回覆「好」、「晚點我忙完再打給你」等等，她早中晚回報上班、吃飯、休息等生活作息，有如打卡般回報，對方也回覆「好，記錄」等語。幾天下來，她察覺不對勁也不堪其擾。

昨日上午蕭婦到安中派出所諮詢，經值班警員李偉維、陳奕儒檢視相關訊息與對話紀錄後，立即識破詐騙手法，耐心向她說明此為詐騙集團常見伎倆，並即時攔阻，避免其遭受財產損失。