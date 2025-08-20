快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

每4小時回報行蹤…婦人遭騙定時報點 台南警出手守住荷包

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南60多歲蕭姓婦人上月底接獲自稱銀行人員電話，謊稱其身分遭人冒用辦理帳戶並涉及刑案，甚至假冒「165」洪先生，不僅探詢其存款及保險狀況，還強迫她每4小時透過LINE回報行蹤，更要求支付3萬元保證金，她覺得可疑，昨向市警三分局安中派出所諮詢，這才識破詐團伎倆。

警方調查，蕭婦起初不以為意，依對方指示，每4小時透過LINE回報其行蹤，「中午12點，我剛 到我姊姊吃飯」，對方回覆「好」、「晚點我忙完再打給你」等等，她早中晚回報上班、吃飯、休息等生活作息，有如打卡般回報，對方也回覆「好，記錄」等語。幾天下來，她察覺不對勁也不堪其擾。

昨日上午蕭婦到安中派出所諮詢，經值班警員李偉維、陳奕儒檢視相關訊息與對話紀錄後，立即識破詐騙手法，耐心向她說明此為詐騙集團常見伎倆，並即時攔阻，避免其遭受財產損失。

台南市警三分局提醒，真正的警察不會要你加LINE、不會要你定時報到，更不會叫你繳什麼保證金。遇到這類情況，請馬上掛電話，再撥打165或110查證。牢記「一聽二掛三查證」，遠離詐騙，保護荷包最安心！

警方調查，蕭婦起初不以為意，依對方指示，每4小時透過LINE回報其行蹤，幾天下來，她察覺不對勁也不堪其擾。圖／讀者提供
警方調查，蕭婦起初不以為意，依對方指示，每4小時透過LINE回報其行蹤，幾天下來，她察覺不對勁也不堪其擾。圖／讀者提供
蕭婦昨到安中派出所諮詢，經員警檢視相關訊息與對話紀錄後，立即識破詐騙手法，並即時攔阻，避免其遭受財產損失。圖／讀者提供
蕭婦昨到安中派出所諮詢，經員警檢視相關訊息與對話紀錄後，立即識破詐騙手法，並即時攔阻，避免其遭受財產損失。圖／讀者提供

LINE 台南 詐騙集團

延伸閱讀

期貨商論壇／金居保證金調高

懂你所需，貼近你所用，打造數位金融新體驗

期交所調高金居保證金比例 處置期間結束後恢復

期交所調高金居期貨契約保證金

相關新聞

每4小時回報行蹤…婦人遭騙定時報點 台南警出手守住荷包

台南60多歲蕭姓婦人上月底接獲自稱銀行人員電話，謊稱其身分遭人冒用辦理帳戶並涉及刑案，甚至假冒「165」洪先生，不僅探詢...

韓籍商人買泰達幣被詐50萬急跳車 警抓6人、追查現金下落

韓國籍李姓男子上網購買泰達幣，於台北市相約賣家汽車上交易，認為對方要騙錢，情急跳下車遺留50萬元報案。警方陸續拘提盧姓男子等6人，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，追查50萬元下落...

員工誤入詐騙陷阱背債 企業主找警方進廠解說

新北市瑞芳區1名婦人，誤以為打電話來的詐騙集團成員是兒子，和「兒子的主管」加LINE後，到郵局解除26萬元定存並要匯款，...

金門公私一條心齊心宣誓打詐 詐騙財損年減4900萬

金門地檢署今天與金門縣政府共同舉辦「金門公私一條心 齊力打詐護鄉親」誓師大會，縣內首次大規模公私部門齊聚一堂，透過誓師儀...

詐團成員狂發150萬則釣魚簡訊 台中地院因這原因讓他無保請回

刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案，該團以汽車載假基地台四處發出600萬則簡訊，向78人詐得500多萬...

退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手

新北市1名退休警昨天下午經過板橋區文化路郵局時，發現ATM前有2人行徑詭異懷疑是車手立即報警。海山警趕抵經詢問特徵後在郵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。