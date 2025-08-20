快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

刑事局推動公私協力打詐 斷絕幫派經濟命脈

桃園電子報／ 桃園電子報

S 25624675
交通部高公局副局長彭煥儒(左起)、通傳會處長陳春木、財政部關務署署長彭英偉、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、警政署副署長李文章、刑事局局長周幼偉。圖：刑事局提供

刑事警察局今(20)日召開「發揮團隊作戰力 政府重拳打詐掃黑」記者會。刑事局表示，面對資通訊發達及金融便利性衍生新型態詐欺犯罪趨勢，政府今年推出打詐綱領2.0，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平台、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力。

刑事局提到，行政院卓院長於日前宣示，政府團隊正強化落實詐欺犯罪危害防制條例，不待詐騙集團破解打詐作為，會將主動檢討各項工作成效，公私協力，提高詐欺集團犯罪成本，使歹徒無利可圖。

刑事局指出，近來發現，幫派犯罪型態已由傳統暴力、槍械、毒品，逐漸已有轉型從事如詐欺、博弈及洗錢等新興犯罪趨勢。因此為了強化掃黑打詐的成效與震撼度，政府以團隊作戰模式，強化實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑道幫派幕後之核心首惡、查緝勾結幫派之律師、地政士等專業人員，並追查扣押犯罪資金，斷絕幫派經濟命脈；另同步結合各公部門，針對圍事經營或依附之行業處所依法實施聯合查察與行政裁罰。

刑事局提及，在各地方檢察署的指揮下，近期警察機關與政府相關機關合作，陸續破獲載送假基地臺設備散布「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐欺集團、幫派成員等人涉嫌違反刑法賭博、稅捐稽徵法、洗錢防制法，以及租賃業者結合高利貸轉嫁百萬罰單通行費等案件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元，特率法務部、財政部關務署、國家通訊傳播委員會、交通部高速公路局、內政部警政署等代表，前往刑事局慰勉偵辦人員辛勞。馬士元表示，行政院打擊詐欺指揮中心已擔任府院、各部會地方政府間協調、通報角色，將結合創意、科技與政府工作能量，肩負規劃前瞻性詐欺防制對策，全力守護民眾財產，面對黑幫與詐欺犯罪，政府永遠零容忍，絕不退讓。

警政署強調，面對不斷進化的犯罪組織，無論詐欺或幫派犯罪，將持續以「以組織對抗組織」的思維，透過整合各部會力量，群策群力主動精準打擊、嚴懲嚴辦，維護民眾安居樂業生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局推動公私協力打詐 斷絕幫派經濟命脈

延伸閱讀：

  1. 桃園民政局攜手景福宮 台灣燈會祈福卡心願隨祥煙升空
  2. 廁所跌倒動彈不得！老翁口袋「這物」救他一命

詐欺 幫派 打詐

延伸閱讀

玉山銀打詐 建金融防護網

天道盟主「鐵霸」被控洗錢9億 刑事局採美國查緝黑幫教父卡彭模式偵辦

金門公私一條心齊心宣誓打詐 詐騙財損年減4900萬

詐騙最新統計公布！網路購物、假檢警雙雙上升 假投資財損仍居首

相關新聞

每4小時回報行蹤…婦人遭騙定時報點 台南警出手守住荷包

台南60多歲蕭姓婦人上月底接獲自稱銀行人員電話，謊稱其身分遭人冒用辦理帳戶並涉及刑案，甚至假冒「165」洪先生，不僅探詢...

韓籍商人買泰達幣被詐50萬急跳車 警抓6人、追查現金下落

韓國籍李姓男子上網購買泰達幣，於台北市相約賣家汽車上交易，認為對方要騙錢，情急跳下車遺留50萬元報案。警方陸續拘提盧姓男子等6人，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，追查50萬元下落...

員工誤入詐騙陷阱背債 企業主找警方進廠解說

新北市瑞芳區1名婦人，誤以為打電話來的詐騙集團成員是兒子，和「兒子的主管」加LINE後，到郵局解除26萬元定存並要匯款，...

金門公私一條心齊心宣誓打詐 詐騙財損年減4900萬

金門地檢署今天與金門縣政府共同舉辦「金門公私一條心 齊力打詐護鄉親」誓師大會，縣內首次大規模公私部門齊聚一堂，透過誓師儀...

詐團成員狂發150萬則釣魚簡訊 台中地院因這原因讓他無保請回

刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案，該團以汽車載假基地台四處發出600萬則簡訊，向78人詐得500多萬...

退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手

新北市1名退休警昨天下午經過板橋區文化路郵局時，發現ATM前有2人行徑詭異懷疑是車手立即報警。海山警趕抵經詢問特徵後在郵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。