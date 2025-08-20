刑事局推動公私協力打詐 斷絕幫派經濟命脈

交通部高公局副局長彭煥儒(左起)、通傳會處長陳春木、財政部關務署署長彭英偉、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、警政署副署長李文章、刑事局局長周幼偉。圖：刑事局提供

刑事警察局今(20)日召開「發揮團隊作戰力 政府重拳打詐掃黑」記者會。刑事局表示，面對資通訊發達及金融便利性衍生新型態詐欺犯罪趨勢，政府今年推出打詐綱領2.0，從策略面、法制面、組織面全面強化打詐量能，並將金融機構、虛擬資產服務提供、電信事業、網路廣告平台、第三方支付服務、電商及網路連線遊戲業者等7個防詐關鍵產業納入公私協力。

刑事局提到，行政院卓院長於日前宣示，政府團隊正強化落實詐欺犯罪危害防制條例，不待詐騙集團破解打詐作為，會將主動檢討各項工作成效，公私協力，提高詐欺集團犯罪成本，使歹徒無利可圖。

刑事局指出，近來發現，幫派犯罪型態已由傳統暴力、槍械、毒品，逐漸已有轉型從事如詐欺、博弈及洗錢等新興犯罪趨勢。因此為了強化掃黑打詐的成效與震撼度，政府以團隊作戰模式，強化實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑道幫派幕後之核心首惡、查緝勾結幫派之律師、地政士等專業人員，並追查扣押犯罪資金，斷絕幫派經濟命脈；另同步結合各公部門，針對圍事經營或依附之行業處所依法實施聯合查察與行政裁罰。

刑事局提及，在各地方檢察署的指揮下，近期警察機關與政府相關機關合作，陸續破獲載送假基地臺設備散布「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐欺集團、幫派成員等人涉嫌違反刑法賭博、稅捐稽徵法、洗錢防制法，以及租賃業者結合高利貸轉嫁百萬罰單通行費等案件。行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元，特率法務部、財政部關務署、國家通訊傳播委員會、交通部高速公路局、內政部警政署等代表，前往刑事局慰勉偵辦人員辛勞。馬士元表示，行政院打擊詐欺指揮中心已擔任府院、各部會地方政府間協調、通報角色，將結合創意、科技與政府工作能量，肩負規劃前瞻性詐欺防制對策，全力守護民眾財產，面對黑幫與詐欺犯罪，政府永遠零容忍，絕不退讓。

警政署強調，面對不斷進化的犯罪組織，無論詐欺或幫派犯罪，將持續以「以組織對抗組織」的思維，透過整合各部會力量，群策群力主動精準打擊、嚴懲嚴辦，維護民眾安居樂業生活環境。

