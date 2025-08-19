快訊

韓籍商人買泰達幣被詐50萬急跳車 警抓6人、追查現金下落

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

韓國籍李姓男子上網購泰達幣，於台北市相約賣家汽車上交易，認為對方要騙錢，情急跳下車遺留50萬元報案。警方陸續拘提盧姓男子等6人，依詐欺、洗錢防制法等罪移送，追查50萬元下落；檢方聲押盧獲准，命其他人3至5萬元交保。

警方調查，經商韓籍41歲李姓男子常以觀光名義來台，與一名台籍女子交往，他在臉書社團發現販賣虛擬貨幣及高價手表，加LINE聯繫，欲以200萬元買泰達幣及手表，相約今年4月1日晚間在北市忠孝東路、延吉街口某咖啡店交易。

李拿手提袋及背包到場，各裝有現金150萬及50萬元，20歲楊姓男子開車載26歲侯姓男子到場，侯進入咖啡店持假證件與李碰面後，兩人上車交易；楊開車起步時，李認為對方沒有泰達幣及手表，趕緊跳下車，被對方抓住後掙脫，遺留背包在車上，向大安警分局報案。

警方追查，33歲盧姓男子是主嫌，37歲俞姓、31歲張姓、30歲溫姓男子分別負責牽線聯絡、提供車輛及假證件，6名犯嫌均住花蓮縣，當月拘提盧等5人，上月再拘俞。犯嫌稱要賣泰達幣，李自行跳下車，想抓住是擔心發生危險，但對50萬元下落互推責任。

警方查扣現金9萬餘元、手機等，依詐欺、洗錢及組織犯罪防制條例、妨害自由罪移送，持續追查50萬元去向。

韓國籍李姓男子上網購買泰達幣，於台北市相約賣家汽車上交易，認為對方要騙錢，情急跳下車遺留50萬元，警方陸續拘提盧姓男子等6人。記者李奕昕／翻攝
韓國籍李姓男子上網購買泰達幣,於台北市相約賣家汽車上交易,認為對方要騙錢,情急跳下車遺留50萬元,警方陸續拘提盧姓男子等6人。記者李奕昕／翻攝
韓國籍李姓男子上網購買泰達幣，於台北市相約賣家汽車上交易，認為對方要騙錢，情急跳下車遺留50萬元，警方陸續拘提盧姓男子等6人。記者李奕昕／翻攝
韓國籍李姓男子上網購買泰達幣，於台北市相約賣家汽車上交易，認為對方要騙錢，情急跳下車遺留50萬元，警方陸續拘提盧姓男子等6人。記者李奕昕／翻攝

詐欺 北市 詐騙 網購 泰達幣 咖啡店 虛擬貨幣

