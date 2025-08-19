員工誤入詐騙陷阱背債 企業主找警方進廠解說

新北市瑞芳區1名婦人，誤以為打電話來的詐騙集團成員是兒子，和「兒子的主管」加LINE後，到郵局解除26萬元定存並要匯款，還好郵局和警方合力勸阻。瑞芳還有家企業，因為有員工被詐騙因而負債，公司也邀瑞芳警分局到公司辦座談會，希望不要再有員工上當。

瑞芳警分局今天表示，吳姓婦人8月7日接到電話，誤認對方是自己的兒子，並依兒子的囑咐和「兒子的主管」加LINE好友。詐騙集團成員以投資生意為由，誘騙吳婦在8月13日前往郵局，準備將定存26萬元解約並匯出。

郵局王姓女行員察覺吳婦神情有異，通知支局長啟動防詐機制。瑞芳警分局澳底派出所副所長陳柏全和警員陳昱豪、蕭勝元、林筱茜到場後，向吳婦解說詐團「假親情＋假主管」套路，最後保住她的血汗錢。

位在瑞芳的虎山實業曾有員工誤入詐騙集團的圈套，不只損失財產還背負鉅額債務。因為員工生活出狀況，也會間接影響公司經營，業者認為防詐教育很重要，主動聯絡瑞芳分局來公司辦座談會，強化員工識詐能力。

警方在座談會中，以真實案例解析「假投資」、「假交友」等常見詐騙手法，再轉化為貼近生活的小故事，引發員工共鳴。也有員工分享自己近期接到詐騙電話和訊息的過程，還好已有接收到相關宣導，識破陷阱沒有被騙。

瑞芳警分局提醒民眾，假交友結合投資最具迷惑性，詐騙者常偽裝成親密伴侶，博取信任後，再誘導投資，讓受害人防不勝防。民眾如遇疑似詐騙情境，應立即撥打165或110查證，守護自身財產安全。