金門公私一條心齊心宣誓打詐 詐騙財損年減4900萬

金門地檢署今天與金門縣政府共同舉辦「金門公私一條心 齊力打詐護鄉親」誓師大會，縣內首次大規模公私部門齊聚一堂，透過誓師儀式展現反詐決心，並公開表揚在防詐工作中表現傑出的金融機構與有功人員。地檢署也公布，金門縣今年1至7月相較於去年度同時期，被詐騙件數由235件降為162件，遭詐騙財損金額減少4900萬元，顯見已有初步防詐成效。

今天活動由金門縣地檢署檢察長王柏敦與副縣長李文良共同主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、法務部調查局福建調查處長馬忠亮、金門防衛指揮部副指揮官李其桓、縣議會議長洪允典及縣府各局處首長、軍警單位、金融機構皆到場見證，展現跨域合作能量。

李文良特別分享自身經驗，強調「銀行行員的一句提醒，往往能守住民眾的荷包」；洪允典則指出，金門每年詐騙財損金額超過1億元，他說，1億元可以做很多建設，強調全民防詐刻不容緩。毛有增也呼籲持續深化跨部門聯防，補足偵辦與防堵環節。

王柏敦強調，金門因地理環境特殊，詐團鮮少派車手登島，「一旦來了，往往有去無回」。但因金門人純樸，仍易誤信投資、交友與抽獎詐騙，必須持續強化識詐、防詐意識。

活動也邀請山外郵局經理歐陽文毅分享「成功聯防案例」，他透露，先前有一位老先生臨櫃匯款，說要購買家具，但因為他不會表格，由郵局同仁幫忙填寫單據，同仁在幫忙填寫資料時，看到LINE對話出現「親愛的」，且手機內容都是透過電話聯繫，沒有任何文字載明，直覺就是詐騙，果然後來確認是LINE的交友詐騙；另外一名男子也同樣中了詐團的美人計，到郵局要辦理約定付款，後來同仁也是看到內容都是稱呼「親愛的」感覺有詐，趕緊通報警方到場攔阻。他說，中華郵政去年有效攔阻詐騙件數成長至2281件，達8億9600萬餘元，展現郵局人員機警攔阻詐騙，及時守住民眾財產。

地檢署主任檢察官林伯文則報告最新成果，指出自去年7月成立「可疑帳戶預警中心」以來，共成功阻詐17件，攔阻金額達865萬8000元。

地檢署特別表揚警察與金融機構的防詐貢獻，最後，全場貴賓與與會者齊聲高呼「金門公私一條心 齊力打詐護鄉親」口號，象徵公私部門團結合作，攜手打造「防詐不打烊」安全網絡，守護金門鄉親的財產安全。