詐團成員狂發150萬則釣魚簡訊 台中地院因這原因讓他無保請回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案，該團以汽車載假基地台四處發出600萬則簡訊，向78人詐得500多萬元，開車的林姓男子遭檢方聲請羈押，台中地院裁定他無保請回，引來承辦警方非議，中院今回應表示，林男「角色邊緣」缺乏羈押必要，請回後檢方也沒抗告。

刑事局表示，假基地台是大陸製造，可在距離100公尺內遮蔽電信業者基地台訊號，詐團成員開車時用手機透過車上假基地台發送釣魚簡訊，假冒銀行、台電、自來水、遠通電收等公司，謊稱帳戶、信用卡異常或欠繳相關費用，誘被害人點擊連結填信用卡號、個資，在於境外盜刷。

其中26歲林男今年6月起在台中發釣魚簡訊，15天發出150萬則，向15人騙走100萬元；犯嫌多稱朋友介紹工作，日領2000至3000元，部分坦承詐騙，有人稱受僱發廣告簡訊，不知是詐騙。

警方逮捕整團12人，檢方聲押其中6人獲准；其中林男經台中地檢聲請羈押，台中地院裁定他無保請回，引來承辦警方不滿，感嘆台灣果然是詐騙之島。

台中地院今透過新聞稿回應，表示台中地檢以林男涉犯參與組織、加重詐欺等罪嫌，有「勾串共犯或證人之虞」及「反覆實施詐欺行為之虞」聲請羈押，法官7月22日訊問林男，林坦承犯行，且在警詢時指證共犯，卷內缺乏證據足以認定林有串供、滅證情形。

中院說，林男沒有詐欺前科，參與時間不長，僅負責依指示駕駛裝載裝載行動基地台設備的車輛，並非實際詐騙被害人或收取款項者，其參與「角色邊緣」，罪行較輕，難認有反覆實施詐欺犯罪之虞。

中院表示，檢方聲押的原因尚無證據可佐，因此法官依法駁回聲押聲請，並將結果送達檢察官，檢方也沒有抗告，無保請回裁定已確定。

刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案。圖／刑事局提供
刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案。圖／刑事局提供

詐欺 基地台 詐騙集團

相關新聞

金門公私一條心齊心宣誓打詐 詐騙財損年減4900萬

金門地檢署今天與金門縣政府共同舉辦「金門公私一條心 齊力打詐護鄉親」誓師大會，縣內首次大規模公私部門齊聚一堂，透過誓師儀...

詐團成員狂發150萬則釣魚簡訊 台中地院因這原因讓他無保請回

刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案，該團以汽車載假基地台四處發出600萬則簡訊，向78人詐得500多萬...

退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手

新北市1名退休警昨天下午經過板橋區文化路郵局時，發現ATM前有2人行徑詭異懷疑是車手立即報警。海山警趕抵經詢問特徵後在郵...

詐騙最新統計公布！網路購物、假檢警雙雙上升 假投資財損仍居首

刑事局今公布警政署「165打詐儀錶板」網站統計，上月假投資較6月略減，但財損仍居首，網路購物詐騙及假檢警均上升，分析暑假...

活動體驗廣告暗藏陷阱！加LINE後開始邀請投資 個資、荷包恐不保

近來詐騙廣告樣態已不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」等字眼，常以司機招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等生活化名義包裝，誤導民眾認為是單純工作或興趣活動，實際上是引導加入特定LINE群組，進一步進行投資詐騙、竊取個資與金融帳戶資訊，甚至招募成為詐騙車手。

影／假網拍真詐騙 台南市刑大查緝4嫌到案 51名受害金額逾250萬

台南市刑大自今年1月起陸續接獲多位被害人報案，稱在網路社群手機或洋酒拍賣平台遭詐騙，對方以各項優惠誘使民眾匯款購買，再以...

