詐團成員狂發150萬則釣魚簡訊 台中地院因這原因讓他無保請回

刑事局昨發布破獲「普發現金1萬元」釣魚簡訊詐騙集團案，該團以汽車載假基地台四處發出600萬則簡訊，向78人詐得500多萬元，開車的林姓男子遭檢方聲請羈押，台中地院裁定他無保請回，引來承辦警方非議，中院今回應表示，林男「角色邊緣」缺乏羈押必要，請回後檢方也沒抗告。

刑事局表示，假基地台是大陸製造，可在距離100公尺內遮蔽電信業者基地台訊號，詐團成員開車時用手機透過車上假基地台發送釣魚簡訊，假冒銀行、台電、自來水、遠通電收等公司，謊稱帳戶、信用卡異常或欠繳相關費用，誘被害人點擊連結填信用卡號、個資，在於境外盜刷。

其中26歲林男今年6月起在台中發釣魚簡訊，15天發出150萬則，向15人騙走100萬元；犯嫌多稱朋友介紹工作，日領2000至3000元，部分坦承詐騙，有人稱受僱發廣告簡訊，不知是詐騙。

警方逮捕整團12人，檢方聲押其中6人獲准；其中林男經台中地檢聲請羈押，台中地院裁定他無保請回，引來承辦警方不滿，感嘆台灣果然是詐騙之島。

台中地院今透過新聞稿回應，表示台中地檢以林男涉犯參與組織、加重詐欺等罪嫌，有「勾串共犯或證人之虞」及「反覆實施詐欺行為之虞」聲請羈押，法官7月22日訊問林男，林坦承犯行，且在警詢時指證共犯，卷內缺乏證據足以認定林有串供、滅證情形。

中院說，林男沒有詐欺前科，參與時間不長，僅負責依指示駕駛裝載裝載行動基地台設備的車輛，並非實際詐騙被害人或收取款項者，其參與「角色邊緣」，罪行較輕，難認有反覆實施詐欺犯罪之虞。