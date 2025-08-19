退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手
新北市1名退休警昨天下午經過板橋區文化路郵局時，發現ATM前有2人行徑詭異懷疑是車手立即報警。海山警趕抵經詢問特徵後在郵局及一旁巷弄攔下28歲江姓與32歲廖姓車手，並查扣36萬元贓款、金融卡及毒品，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌送辦。
據了解，1名已退休的警官昨天下午3時許步行經過板橋區文化路郵局時，發現郵局提款機前有2名男子不斷重複提領現金，退休警官懷疑2人是車手立即通報轄區海山分局。
海山分局江翠派出所警員獲報趕抵，經詢問郵局人員及退休警官後鎖定可疑車手特徵，在郵局內及一旁巷弄分別攔下28歲江姓車手與32歲廖姓收水手，2人對於持有多張金融卡交代不清，經搜查發現2人身上有36萬300元現金及手機4支，另江男持有毒品及吸食器1批。
警方經查2人所屬的詐團以假檢警話術詐騙1名73歲婦人300多萬，江姓車手當時正拿著老婦人的提款卡至ATM領錢，所幸及時被警方逮捕，詢後將2人依詐欺、洗錢及毒品罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言