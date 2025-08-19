退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手

新北市1名退休警昨天下午經過板橋區文化路郵局時，發現ATM前有2人行徑詭異懷疑是車手立即報警。海山警趕抵經詢問特徵後在郵局及一旁巷弄攔下28歲江姓與32歲廖姓車手，並查扣36萬元贓款、金融卡及毒品，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌送辦。

據了解，1名已退休的警官昨天下午3時許步行經過板橋區文化路郵局時，發現郵局提款機前有2名男子不斷重複提領現金，退休警官懷疑2人是車手立即通報轄區海山分局。

海山分局江翠派出所警員獲報趕抵，經詢問郵局人員及退休警官後鎖定可疑車手特徵，在郵局內及一旁巷弄分別攔下28歲江姓車手與32歲廖姓收水手，2人對於持有多張金融卡交代不清，經搜查發現2人身上有36萬300元現金及手機4支，另江男持有毒品及吸食器1批。