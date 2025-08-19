詐騙最新統計公布！網路購物、假檢警雙雙上升 假投資財損仍居首

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

刑事局今公布警政署「165打詐儀錶板」網站統計，上月假投資較6月略減，但財損仍居首，網路購物詐騙及假檢警均上升，分析暑假期間學生網購增加，容易受騙，政府強力打擊假投資，詐騙集團可能轉移至假檢警。

根據165打詐儀錶板，上月受理詐欺案1萬6423件，前5名依序為網路購物占百分之16.96、假投資16.36、假交友投資詐財7.42、假交友徵婚詐財5.51、假買家騙賣家5.5，共占51.75；財損85.4億元，前5名依序為假投資占百分之50.01、假交友投資詐財16.06、假檢警15.81、假交友徵婚詐財2.25、網路購物2.01，共占86.15。相較6月1萬6388件騙走89.1億元，件數及財損下降。

上月假投資2686件、財損42.7億元，較6月3194件、45.8億元減少，但財損仍居首；網路購物2786件、財損1.7億元，較6月2219件、1.1億元上升，件數竄升至首位；假檢警632件、財損13.5億元，比6月618件、財損12.3億元增加，財損持續偏高。

刑事局指出，假投資廣告不再侷限於「高獲利」、「穩賺不賠」等字眼，以送貨員或司機招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等，引導至LINE群組再騙投資，或竊取個人資料、金融帳戶資訊，甚至招募為車手。

詐團利用臉書、IG、LINE群組張貼熱門商品廣告，以「限時促銷」、「最後現貨」等催促下單，收錢不出貨，甚至假冒客服人員以「訂單延誤」、「重新付款」、「退款失敗需補手續費」等二次詐財。

假檢警仍是假冒戶政、電信、健保或台灣電力、自來水公司等單位致電，謊稱涉刑案，再假冒檢警或調查員加LINE視訊或通話，傳送偽造警察證件、拘票、司法文書等，以監管或驗證資金要求給錢，近期出現利用Google Meet視訊要求製作筆錄及清查財產。

刑事局長周幼偉今開記者會，公布打詐儀錶板增設「最新詐騙廣告態樣」專區，提升防詐意識。指揮偵辦「台版柬埔寨」案的台北地檢署主任檢察官曾揚嶺出席說，詐團利用慾望或恐懼等人性弱點詐騙，「每個人都是潛在被害人」，要特別警覺；藝人「黑面」林郁順也到場呼籲民眾防詐。

刑事局長周幼偉（中）今主持警政署「165打詐儀錶板」記者會，邀台北地檢署主任檢察官曾揚嶺（右）、藝人「黑面」林郁順（左）提醒民眾防詐。記者李奕昕／攝影
刑事局長周幼偉（中）今主持警政署「165打詐儀錶板」記者會，邀台北地檢署主任檢察官曾揚嶺（左三）、藝人「黑面」林郁順（右三）提醒民眾防詐。記者李奕昕／攝影
刑事局今公布警政署「165打詐儀錶板」網站統計，由詐欺犯罪防制中心執行秘書徐子哲說明。記者李奕昕／攝影
