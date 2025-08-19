刑事局召開記者會，公布「165打詐儀錶板」最新統計數據。圖：警方提供

刑事局今（19）日召開記者會，公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，並宣布增設「最新詐騙廣告態樣」專區，協助民眾及時掌握最新詐騙手法並提升防範意識。近來詐騙廣告樣態已不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」等字眼，常以司機招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等生活化名義包裝，誤導民眾認為是單純工作或興趣活動，實際上是引導加入特定LINE群組，進一步進行投資詐騙、竊取個資與金融帳戶資訊，甚至招募成為詐騙車手。民眾需切記不要將帳戶及個資提供與陌生人或網站。

刑事局表示，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今(114)年7月全國平均每日受理詐騙案件530件、財損2億7551萬餘元，較去年8月685件、4億4609萬餘元，分別下降23%與38%。其中，假投資詐騙降幅最為顯著，7月平均每日87件、財損1億3779萬餘元，較去年8月176件、2億8740萬餘元均下降逾5成，顯示政府打詐策略與全民識詐意識提升已獲明顯成效。

然而，網路購物詐騙呈現上升趨勢。刑事局提到，7月平均每日受理計90件，相較前月74件增加21%。刑事局指出，詐騙集團常利用臉書、Instagram、LINE群組張貼熱門商品假廣告，引導民眾點擊仿冒電商網站或購物連結，並以「限時促銷」、「最後現貨」等急迫話術催促下單；事後再假冒客服，以「訂單延誤」、「重新付款」、「退款失敗需補手續費」等理由二次詐財。刑事局呼籲，民眾應選擇具第三方支付保障的正規平台，切勿私下交易或點擊不明連結。

此外，假檢警詐騙近期仍頻繁發生，且詐騙手法升級，損壞民眾對公務機關的信任。刑事局統計，今年1至7月共受理3114件、財損達62.05億元，平均每件損失逾199萬元，雖件數相對較少，但單件財損高，且對被害人造成巨大損失。近期更出現仿造警局背景與穿制服人員透過視訊製作「假筆錄」、傳送偽造公文，營造權威假象；並以「偵查不公開」、「帳戶涉案需監管」等話術施壓，迫使被害人不敢告知親人並依指令交付財產、金融帳戶等相關資訊，甚至有被害人在臨櫃遭行員關懷提問時，仍依詐團指示謊稱辦理裝潢，錯失攔阻時機。

台北地方檢察署主任檢察官曾揚嶺於記者會中強調，「偵查不公開」旨在避免證據滅失及保障當事人權益。因此，檢警不會要求民眾與親友隔絕聯繫，也不會透過電話、通訊軟體進行偵訊，更不會以任何理由交付財物或個資。

台灣本土劇資深男演員林郁順（黑面）則呼籲，把「提高警覺」養成日常習慣，像繫安全帶一樣成為自然反應。林郁順並鼓勵大家將防詐訊息主動分享給長輩、朋友與社區鄰里，讓防詐觀念形成全社會的保護網，真正落實「全民防詐」的目標。刑事局也提醒，民眾於接獲可疑來電要求核對身分資料，立即掛斷電話，再撥打165反詐騙諮詢電話查證。

最後，刑事局提醒民眾，近期發現歹徒假藉「普發現金1萬元」名義，發送附惡意連結的簡訊，引導民眾至假網站填寫個資，再以「辦理驗證」為由竊取金融帳戶及信用卡資訊。刑事局再次呼籲，若接獲可疑簡訊，切勿點擊連結，更不可隨意於陌生網站提供個資、金融帳戶或匯款至陌生帳戶。如有詐騙疑慮請立即撥打「165反詐騙諮詢專線」，或上「165打詐儀錶板」查詢最新案例，及早識破詐騙陷阱，守護財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：活動體驗廣告暗藏陷阱！加LINE後開始邀請投資 個資、荷包恐不保