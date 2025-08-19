影／假網拍真詐騙 台南市刑大查緝4嫌到案 51名受害金額逾250萬

台南市刑大自今年1月起陸續接獲多位被害人報案，稱在網路社群手機或洋酒拍賣平台遭詐騙，對方以各項優惠誘使民眾匯款購買，再以物流延誤或缺貨拖延，直至遲不見商品才警覺上當，專案小組7、8月在高雄、台中將彭姓男子等4嫌查緝到案，依涉詐欺罪嫌送辦，彭、徐2人聲押獲准。

市刑大科偵隊隊長蘇毓翔指出，這類「假網拍」詐騙手法，不少人可能因受騙金額不大而未報案，惟損及民眾權益，成立專案小組深入調查。經統計，共有51名民眾遭此手法詐騙，損失金額共計250萬餘元。

警方表示，36歲郭姓、31歲彭姓、30歲黃姓及35歲徐姓男子等4人分別在臉書、IG等網路平台，在群組上刊登洋酒及手機等商品訊息，並利用其族群喜好建立信任感並以商品優惠方式，誘使民眾心動匯款購買，當民眾依指示將款項匯入指定帳戶後，彭等人即以「物流延誤」、「缺貨」、「重新排單」等理由拖延時間，避免及時報案，直至民眾在遲遲不見商品到貨時，才驚覺受騙報案。

警方依涉詐欺罪嫌等將彭等4男移送台南地檢署偵辦，其中，彭、徐2男也因涉嫌重大且有串供、滅證之虞，經檢方聲押獲准。

市刑大大隊長李宏倫提醒，不要輕信在社群平台、網路社團或即時通訊群組販售的高價值商品，尤其價格明顯低於市價時，更要提高警覺；特別提醒，防範網路購物詐騙的最佳方法就是「不急、不貪、多查證」並使用具第三方支付保障的平台。