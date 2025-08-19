詐團冒用林俊言、陳祥薇等「名檢」身分 北市翁險遭詐百萬

詐欺猖獗，台北市一名呂姓男子日前遭遇假檢警手法行騙，詐團結合時事冒用知名檢察官身分行騙，還教育話術應付銀行行員關懷提問，呂男險遭詐48萬6000元，所幸行員及員警察覺異狀加以攔阻，才保住積蓄。

據悉，73歲呂男8月8日中午到台北市中山區的元大銀行復北分行準備提款48萬6000元，行員關懷提問時，呂男稱要取款購買汽車，但神色有異且語帶保留，拒不說明購車細節，說詞也前後矛盾，行員即報警處理。

轄區中山分局建國派出所員警獲報到場，呂男坦言日前陸續接獲不明LINE帳號來電，對方自稱台北地檢署先前偵辦「京華城案」、甫升任主任檢察官的林俊言檢察官，和台中地檢署先前偵破大型性影像交易平台「創意私房案」的陳祥薇檢察官，指稱呂男因身分證遭盜用，名下金融帳戶涉及洗錢案，須交48萬6000元給檢方監管，否則將查扣其名下所有財產。

詐團為榨乾呂男財產，另詢問呂男資產狀況，指示呂男將手中持有的股票出售並交出，呂男不疑有他，將股票以301萬元價格賣出，並慌忙取款，但行員及員警立刻指出這是常見「假檢警」詐騙手法，詐團是利用檢察官職業及社會信用騙取民眾信任，進而詐取民眾財產。

員警還發現，詐團在LINE對話過程中，發覺呂男已深信詐欺話術後，還教導呂男以「購買汽車」為取款事由，試著騙過行員關懷提問，詐騙行為十分囂張，所幸行員及員警最終說服呂男，順利保住其積蓄。