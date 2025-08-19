快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團冒用林俊言、陳祥薇等「名檢」身分 北市翁險遭詐百萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詐欺猖獗，台北市一名呂姓男子日前遭遇假檢警手法行騙，詐團結合時事冒用知名檢察官身分行騙，還教育話術應付銀行行員關懷提問，呂男險遭詐48萬6000元，所幸行員及員警察覺異狀加以攔阻，才保住積蓄。

據悉，73歲呂男8月8日中午到台北市中山區的元大銀行復北分行準備提款48萬6000元，行員關懷提問時，呂男稱要取款購買汽車，但神色有異且語帶保留，拒不說明購車細節，說詞也前後矛盾，行員即報警處理。

轄區中山分局建國派出所員警獲報到場，呂男坦言日前陸續接獲不明LINE帳號來電，對方自稱台北地檢署先前偵辦「京華城案」、甫升任主任檢察官的林俊言檢察官，和台中地檢署先前偵破大型性影像交易平台「創意私房案」的陳祥薇檢察官，指稱呂男因身分證遭盜用，名下金融帳戶涉及洗錢案，須交48萬6000元給檢方監管，否則將查扣其名下所有財產。

詐團為榨乾呂男財產，另詢問呂男資產狀況，指示呂男將手中持有的股票出售並交出，呂男不疑有他，將股票以301萬元價格賣出，並慌忙取款，但行員及員警立刻指出這是常見「假檢警」詐騙手法，詐團是利用檢察官職業及社會信用騙取民眾信任，進而詐取民眾財產。

員警還發現，詐團在LINE對話過程中，發覺呂男已深信詐欺話術後，還教導呂男以「購買汽車」為取款事由，試著騙過行員關懷提問，詐騙行為十分囂張，所幸行員及員警最終說服呂男，順利保住其積蓄。

警方呼籲，檢警單位絕不會透過電話、Line通知辦案，也不會要求民眾交付金錢作為「監管帳戶」或「清查資金」等用途，請務必先掛斷電話，自行前往警察單位求證，避免掉入詐騙陷阱，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

詐團為榨乾呂男財產，另詢問呂男資產狀況，指示呂男將手中持有的股票出售並交出。記者李隆揆／翻攝
詐團為榨乾呂男財產，另詢問呂男資產狀況，指示呂男將手中持有的股票出售並交出。記者李隆揆／翻攝
詐團為榨乾呂男財產，另詢問呂男資產狀況，指示呂男將手中持有的股票出售並交出。記者李隆揆／翻攝
詐團為榨乾呂男財產，另詢問呂男資產狀況，指示呂男將手中持有的股票出售並交出。記者李隆揆／翻攝

詐騙 詐團 檢察官

延伸閱讀

法院收發章戳「日期怪怪的」 公文遭疑假的 北檢：絕無變造

被指法院收發章戳有疑 北檢：絕無變造日期

想蒐證！檢察官函調柯文哲法庭「大暴走」畫面 法官評議中

柯文哲案「洩密源」找到了？ 裴偉「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

相關新聞

詐團冒用林俊言、陳祥薇等「名檢」身分 北市翁險遭詐百萬

詐欺猖獗，台北市一名呂姓男子日前遭遇假檢警手法行騙，詐團結合時事冒用知名檢察官身分行騙，還教育話術應付銀行行員關懷提問，...

影／假網拍真詐騙 台南市刑大查緝4嫌到案 51名受害金額逾250萬

台南市刑大自今年1月起陸續接獲多位被害人報案，稱在網路社群手機或洋酒拍賣平台遭詐騙，對方以各項優惠誘使民眾匯款購買，再以...

「舊衣回收換現金」廣告文有陷阱 婦人被推銷商品險被騙13萬

台中一名婦人手機收到「舊衣回收換獎金」的網路廣告貼文，點擊廣告加入指定LINE帳號洽詢，原以為只是回收舊衣換現金，沒想到...

遭詐騙冒名 羅一鈞提告

女子「黃冠禎」自稱是疫情指揮中心總秘書、疾管署副秘書，並偽造疾管署副署長羅一鈞簽名，騙取被害人五萬元。羅一鈞昨說，「我的...

假出金「美樂集團」詐騙逾164億 檢再起訴18人

全台最大假出金集團「美樂集團」涉誘全台逾五千人投資，詐騙逾一六四億元，台北地檢署日前起訴主嫌歐俞彤等人，昨另起訴會計及其...

「普發1萬」釣魚簡訊行騙 假基地台12人落網

刑事局破獲以汽車載假基地台傳釣魚簡訊，騙取民眾信用卡資料盜刷的詐騙集團，查獲分屬六團的陳姓男子等十二人，清查發出約六百萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。