「舊衣回收換現金」廣告文有陷阱 婦人被推銷商品險被騙13萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名婦人手機收到「舊衣回收換獎金」的網路廣告貼文，點擊廣告加入指定LINE帳號洽詢，原以為只是回收舊衣換現金，沒想到對方轉為推銷直銷投資商品，並聲稱「保證獲利」，婦人到郵局要匯款，郵局行員警覺可疑通報，員警到場成功攔阻這起假投資詐騙，協助婦人保住13萬元積蓄。

豐原警分局豐原派出所巡佐林祐賢、警員賴加旂本月13日中午12接獲郵局行員通報，有民眾疑似遭到詐騙，需要警方協助。

經了解，54歲張姓婦人近日在網路上瀏覽到「舊衣回收換獎金」的廣告，認為既能斷捨離又可換現金十分划算，便加入對方提供的Line帳號進一步詢問。

初期對方以說明回收價格與流程為由與張婦聯繫，隨後以「需統一安排司機收購」為藉口，邀請她加入另一個LINE批發群組。張婦進入群組後，群組內成員便輪番遊說她投資直銷商品，並以「穩賺不賠」、「保證高獲利」等誘人話術吸引她匯款投資。

張婦準備匯出13萬5千元時，細心的郵局行員察覺情況有異，通知警方到場。警方查看她與對方的LINE對話紀錄後，確認為典型的「假投資詐騙」手法，搜尋相似案例向張婦說明。聽完警方分析後，張婦驚覺遭遇詐騙，當場打消匯款念頭，並感謝警方與行員的即時協助。

豐原分局豐原派出所長黃登貴提醒，投資應透過合法金融機構進行，切勿輕信「高獲利、低風險」的私下投資邀約，若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢查證，才能保障自身財產安全。

豐原警分局員警接獲通報，趕到郵局及時阻詐。圖／警方提供
詐騙 豐原 郵局

