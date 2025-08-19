聽新聞
假出金「美樂集團」詐騙逾164億 檢再起訴18人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

全台最大假出金集團「美樂集團」涉誘全台逾五千人投資，詐騙逾一六四億元，台北地檢署日前起訴主嫌歐俞彤等人，昨另起訴會計及其下出金集團幹部、出金手等十八人，其中七人求處廿人以上徒刑。全案至今起訴九十七人，通緝十九人。

被稱詐騙集團界的台版「Jisoo」歐俞彤，ＩＧ經常上傳出遊照，警方上門逮人時，在其豪宅內發現許多高價名牌包與近百雙鞋子。歐女涉和逃亡柬埔寨的男友吳漢威等人，透過旗下十二個子出金集團「假出金」行騙，從去年五月至今年一月間，被害人達五三○一人、詐騙贓款逾一六四億元。

檢方指出，該詐團以虛擬貨幣、臨櫃匯款、無摺存款層層轉匯詐騙，隱匿不法犯罪所得，製造金流斷點，假出金詐欺被害人再投入大量資金，部分再用於假出金持續詐騙，獲取更多詐欺贓款，形成以吸取民眾財產作為養分所滋長而生、完整分工縝密的龐大詐欺結構。

北檢今年四月起訴歐俞彤等人，對歐求處廿五年以上徒刑，管理階層等十一人求處廿年以上徒刑。擴大清查，昨天另案偵結再起訴十八人，其中十一人在押，清查出二二一名被害人，詐欺金額七點七億餘元。旗下各出金集團管理幹部、派單人員有七人求處廿年以上之刑，歐俞彤心腹林姓會計、劉姓控台求處十五年以上，周姓成員求處十年以上，莊姓、洪姓出金手求處十六年以上；另六人量處適當之刑。

