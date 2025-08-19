聽新聞
「普發1萬」釣魚簡訊行騙 假基地台12人落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

刑事局破獲以汽車載假基地台傳釣魚簡訊，騙取民眾信用卡資料盜刷的詐騙集團，查獲分屬六團的陳姓男子等十二人，清查發出約六百萬則簡訊，向七十八人騙走五百萬元，還曾以普發現金一萬元行騙，檢方訊後聲押六人獲准。

刑事局表示，假基地台是大陸製造，每台三、四十萬元，可在距離一百公尺內遮蔽電信業者基地台訊號，台灣大哥大、中華電信、遠傳電信前年起先後建置偵測系統，今年六月完成，可偵測基地台異常干擾源供警方追查。

警方調查，這些詐團成員是開車時用手機透過車上假基地台發送釣魚簡訊，假冒銀行、台電、自來水、遠通電收等公司，以手機程式竄改顯示號碼，謊稱帳戶、信用卡異常或電費、水費、國道通行費欠繳，誘被害人點擊連結釣魚網頁填輸信用卡號相關個資，得手後於境外盜刷。

警方查出有六名成員分別在台北、新北、台中、高雄駕車發釣魚簡訊，每人每小時傳五千至一萬則，每天工作十小時，至落網估算共發出六百萬則簡訊，有七十八人受害遭盜刷共五百萬元。其中廿六歲林男今年六月起在台中發釣魚簡訊，十五天發出一五○萬則，向十五人騙走一百萬元。

刑事局今年陸續拘提、逮捕十二人，其中卅七歲謝姓男子是計程車司機，載客時發簡訊，其他人無業。犯嫌多稱朋友介紹工作，日領二千至三千元，部分坦承詐騙，有人稱受僱發廣告簡訊，不知是詐騙。

警方查扣假基地台六台及手機、汽車，從手機發現「普發一萬」等簡訊內容，詢後將十二人依詐欺罪、電信管理法移送，檢方聲押六人獲准，命五人十萬元交保，一人請回。

手機 基地台 普發一萬 詐騙集團

