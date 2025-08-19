聽新聞
0:00 / 0:00
遭詐騙冒名 羅一鈞提告
因防疫有成，曾被喻為「國民女婿」的羅一鈞在得知詐騙集團偽造其簽名，謊稱由他喬台大醫院病床一事時，先於臉書提澄清，「黃冠禎」招搖撞騙，但疾管署沒有這號人物，他不認識也沒接觸這位民眾。
其次，周刊所刊登的簽名照片，根本不是他的簽名，字跡完全不一樣，自己的簽名「沒有那麼醜」。自己從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時，就痛恨有特權人士在台大醫院喬床行為。
羅一鈞表示，昨天上午至中正一分局報案「偽造文書、妨害名譽」，不過，詐欺罪名部分，則需實際詐騙受害人（如該名女大學生）出面舉證報案才能成立；希望將此人繩之以法，別讓更多人受害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言