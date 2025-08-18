「普發現金1萬」釣魚簡訊盜刷信用卡 開車載偽基台竄全台12人落網

詐騙集團以汽車載假基地台發送釣魚簡訊，假冒銀行、台電、台水、遠通電收公司或以普發現金1萬元，騙取信用卡資料盜刷。刑事局陸續查獲分屬6團的陳姓男子等12人，估算發出6百萬則簡訊，向78人騙走500萬元，依詐欺等罪移送，檢方聲押6人獲准。

警方調查，詐團成員開車載大陸製造假基地台，以手機透過假基地台發送釣魚簡訊給民眾，假冒銀行、台電、台水、遠通電收公司，謊稱帳戶、信用卡異常或電費、水費、國道通行費欠費，誘使點擊連結在釣魚網頁填輸信用卡號、有效期限、安全碼，取得資料後於境外盜刷。

警方鎖定去年底起發釣魚簡訊的6團共12人，包括台北市張姓及吳姓男子，新北市李姓及林姓男子、林姓及謝姓男子，台中市楊姓及張姓男子、陳姓及林姓男子，高雄市王姓及鍾姓男子，每組人每天工作約10小時，每小時發出5千至1萬則，犯案3至15天落網，估算共發出6百萬則，向78人騙走500萬元。

其中台中26歲林男受25歲陳男指示，今年6月下旬在台中開車載假基地台發釣魚簡訊，假冒銀行或遠通電收，並假冒中央存款保險公司，以申請普發現金1萬元行騙。警方清查，15天發出150萬則，向15人騙走100萬元，假冒普發現金部分尚未有人被害報案。

刑事局電信偵查大隊比對行車軌跡及基地台訊號追查，今年1月13日至上月31日拘提、逮捕12人，含開車駕駛及上手，其中謝男是計程車司機，載客時發簡訊，其他人無業。犯嫌均稱是朋友介紹，部分坦承詐騙，有人稱受託發廣告簡訊，不知是詐騙。

台中林男上月21日在國道3號沙鹿交流道旁停車測試設備被拘提，稱日領2千至3千元酬勞，警方追查上手，上月31日赴陳男台中住處拘提，他稱大陸人指示發詐騙簡訊，提供設備及8萬元用於買車及手機。林男被查獲過擔任詐團車手，陳男曾出境至柬埔寨，警方懷疑從事詐騙，但他稱是送便當到詐騙園區。