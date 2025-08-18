15人受害！陸製偽基站散布「普發現金1萬」釣魚簡訊 刑事局逮2嫌

25歲陳男在柬埔寨經商失利，返台後和對岸詐欺集團合作，再找26歲林男駕車載假基地台設備發送「普發現金1萬元」釣魚簡訊。圖／取自刑事局

25歲陳男在柬埔寨經商失利，返台後和對岸詐欺集團合作，再找26歲林男駕車載假基地台設備發送「普發現金1萬元」釣魚簡訊，約15人受害、財損百萬元，刑事局獲報逮2人送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，電信偵查大隊副大隊長郭有志表示，立法院才於7月11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」修正草案，增列「普發現金（新台幣）1萬元」，但相關作業尚未啟動，就有詐騙集團搶搭順風車行騙。

刑事局於7月12日就接獲檢舉，稱社群網路流傳有民眾接獲假冒中央存款保險公司發送「普發1萬元」的釣魚簡訊，經主動調查詐騙簡訊發送來源，循線於7月21日在國道3號沙鹿交流道旁，當場查獲有詐欺前科的林男駕車載送假基地台設備並發送釣魚簡訊。

同時，警方在林男手機內發現存有「政府普發1萬元」等詐騙簡訊內容。

經溯源調查發現，本案幕後主嫌為居住在台中市的陳男，他先前曾在柬埔寨開便當店營利，並結識不少中國大陸人士，後因經營不善而返台，竟於6月下旬協同對岸詐欺集團合作，非法進口陸製假基地台設備來台，再找兒時玩伴林男駕車載送設備發送釣魚簡訊。

當不特定民眾接收到林男的行動基地台所發送釣魚簡訊，信以為真輸入個人信用卡資料後，隨即由對岸詐欺集團進行盜刷、洗錢，已知約有15人受害，總財損超過100萬元，其中單一受害最高金額者約財損20多萬元。

刑事局於7月下旬查獲林男和陳男後，兩人均坦承不諱，全案詢後依涉詐欺罪和電信法移送台中地檢署偵辦，地院裁定主嫌陳男羈押、林男無保請回。

為防制類似詐騙犯罪手法，刑事局、國家通訊傳播委員會、台灣大哥大、中華電信和遠傳電信等行動通訊業者攜手合作，共同研商建置假基地台即時偵測及通報系統，目前三大行動通訊業者均已完成建置，最快5分鐘就能偵測到假基地台相關位置。

根據刑事局電信偵查大隊統計資料顯示，今年1月13日至7月21日共查獲6處假冒行動通訊業者基地台發送釣魚簡訊詐騙案件；對比去年在新竹市及高雄市共查獲2台，今年查獲假基地台數量已成長3倍。

同時，查扣涉案假基地台全部為俗稱「偽基站」的陸製設備，可在約100公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，並偽冒任意英數字組合的簡訊發送號碼，已成國內詐騙簡訊主要發送管道，目前包括偽冒政府機關、銀行等詐騙手法，累計有78人受害，總財損逾500萬元。