假投資騙360萬 62歲婦當車手喊冤：我也是被害人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化警方破獲一起假投資詐騙案，警方日前在超商埋伏，當場逮捕一名62歲鄭姓女子收款，令人意外的是，她疑似在不知情下誤信網路求職廣告，淪為詐團成員，上工僅2天就被抓，她也坦言自己去年也曾被投資詐騙坑過。

今年7月中旬，一名被害人在臉書看到「投資穩賺不賠」廣告，加入名為「優退人生經營術」的LINE群組。詐團一步步設局，要求她下載「達啟雲端管家」APP操作股票，再用「保證獲利、穩賺不賠」的話術催眠，被害人因此多次在指定地點把現金交給車手，短短一個月就被騙走360萬元。

警方獲報後，指導這名被害人假意配合，並約定8月14日晚間9點在彰化市某家超商交付30萬元。當時所長張志豪帶隊埋伏，眼看鄭女拿著收據現身，接過厚厚一疊現金，員警立刻衝上前表明身分，將她逮捕，現場查扣手機、假工作證與30萬元現金（含6千元真鈔與29萬4千元餌鈔），全案依詐欺罪及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

經調查，鄭女是透過LINE社群應徵一間自稱「華億股份有限公司」的金融公司業務助理，對方聲稱公司合法，她甚至上Google查詢公司名稱，確認有登記後深信不疑。錄取後，她依指示收款、簽單，自以為只是份普通工作。

鄭女沒想到自己竟成詐團的收錢車手，落網後悔不已，向警方說自己去年也曾投資失利，慘遭詐騙，如今又誤踩陷阱，「才做兩天就被抓」。 警方提醒，求職前務必多方查證公司背景，避免輕信網路訊息，以免誤入陷阱淪為詐騙幫兇，甚至面臨刑責。

彰化警方破獲一起假投資詐騙案，當場逮捕一名62歲鄭姓女子收款。圖／警方提供
彰化警方破獲一起假投資詐騙案，當場逮捕一名62歲鄭姓女子收款。圖／警方提供
彰化警方破獲一起假投資詐騙案，當場逮捕一名62歲鄭姓女子收款，她疑似在不知情下淪為詐團成員。圖／警方提供
彰化警方破獲一起假投資詐騙案，當場逮捕一名62歲鄭姓女子收款，她疑似在不知情下淪為詐團成員。圖／警方提供

