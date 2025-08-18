遭女子偽造簽名詐騙 羅一鈞3點澄清：我字沒那麼醜 疾管署已報案

根據鏡週刊報導，女子黃冠禎謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬病床，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，還秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書，實則詐騙需要病床的民眾及家屬。羅一鈞發出三點澄清，強調他的簽名沒有那麼醜，指揮中心也沒有「總秘書」這職位，他從未接觸也不認識黃冠禎。

羅一鈞在臉書發出聲明強調三點澄清：

1. 疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。

2. 我的簽名不是長那樣（沒有那麼醜）。我也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時我就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。

3. 我是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。