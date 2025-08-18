快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

遭女子偽造簽名詐騙 羅一鈞3點澄清：我字沒那麼醜 疾管署已報案

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

根據鏡週刊報導，女子黃冠禎謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬病床，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，還秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書，實則詐騙需要病床的民眾及家屬。羅一鈞發出三點澄清，強調他的簽名沒有那麼醜，指揮中心也沒有「總秘書」這職位，他從未接觸也不認識黃冠禎。

羅一鈞在臉書發出聲明強調三點澄清：

1. 疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。

2. 我的簽名不是長那樣（沒有那麼醜）。我也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時我就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。

3. 我是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。

羅一鈞並於上午11時26分更新：剛才疾管署已經去中正一分局報案「偽造文書、妨礙名譽」完成了，但詐欺罪則要實際詐騙受害人出面舉證報案才能成立。希望能讓這人繩之以法、別讓更多人受害。

針對女子黃冠禎謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係。疾管署副署長羅一鈞今天在臉書澄清。圖／取自羅一鈞臉書
針對女子黃冠禎謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係。疾管署副署長羅一鈞今天在臉書澄清。圖／取自羅一鈞臉書

職位 羅一鈞 疾管署

延伸閱讀

每年近千人被蛇咬 疾管署：抗蛇毒血清使用8月達高峰

類鼻疽增4例總確診創紀錄 疾管署：觀察到8月底

腸病毒增1重症1死！全是伊科病毒11型 羅一鈞：流行期延至8月底

台南首例！6旬男染類鼻疽竟是「吸進來」 羅一鈞：糖尿病影響甚巨

相關新聞

遭女子偽造簽名詐騙 羅一鈞3點澄清：我字沒那麼醜 疾管署已報案

根據鏡週刊報導，女子黃冠禎謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬病床，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一...

假投資騙360萬 62歲婦當車手喊冤：我也是被害人

彰化警方破獲一起假投資詐騙案，警方日前在超商埋伏，當場逮捕一名62歲鄭姓女子收款，令人意外的是，她疑似在不知情下誤信網路...

假出金美樂集團詐騙逾164億 北檢起訴97人、主嫌台版「Jisoo」求刑25年

全台最大假出金集團「美樂集團」主嫌台版「Jisoo」歐俞彤日前遭起訴求刑25年以上徒刑，台北地檢署今依詐欺犯罪危害防制條例...

北市婦險遭詐150萬 假投顧老師還教「反阻詐」心法

詐欺猖獗，台北市一名何姓老婦誤信假投資詐騙，日前到銀行提款150萬元，稱取款用來「裝潢」卻無法說明確切裝潢時間細節，員警...

兒少遭詐欺人數8年翻3倍 手機遊戲風險最大

據統計，兒少遭詐欺人數八年翻三倍，第一線兒少工作者觀察，網路詐騙風險最大，有心人士會利用手機遊戲釣魚，不只騙財、還有數位...

女子被假分析師騙投資外匯 白牌司機兼差入詐團判刑7月

彰化縣一名劉姓白牌司機加入詐騙集團當副業，收購一名陳女帳戶後，該集團成員透過臉書再結識施姓被害人，介紹投資外匯賺價差，施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。