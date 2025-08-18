遭女子偽造簽名詐騙 羅一鈞3點澄清：我字沒那麼醜 疾管署已報案
根據鏡週刊報導，女子黃冠禎謊稱自己是疫情指揮中心總祕書、疾管署副祕書，收費幫病患喬病床，更在言語中暗示與疾管署副署長羅一鈞有曖昧關係，還秀出有羅一鈞簽名的醫療同意書，實則詐騙需要病床的民眾及家屬。羅一鈞發出三點澄清，強調他的簽名沒有那麼醜，指揮中心也沒有「總秘書」這職位，他從未接觸也不認識黃冠禎。
羅一鈞在臉書發出聲明強調三點澄清：
1. 疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。
2. 我的簽名不是長那樣（沒有那麼醜）。我也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時我就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。
3. 我是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。
羅一鈞並於上午11時26分更新：剛才疾管署已經去中正一分局報案「偽造文書、妨礙名譽」完成了，但詐欺罪則要實際詐騙受害人出面舉證報案才能成立。希望能讓這人繩之以法、別讓更多人受害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言