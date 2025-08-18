北市婦險遭詐150萬 假投顧老師還教「反阻詐」心法

詐欺猖獗，台北市一名何姓老婦誤信假投資詐騙，日前到銀行提款150萬元，稱取款用來「裝潢」卻無法說明確切裝潢時間細節，員警介入關懷，何婦還抱怨警方多事，員警後續連繫何婦家人勸說，才終於保住巨款。

據悉，77歲何婦誤信網路投資廣告，依指示下載「投資APP」並準備提款面交150萬元，她到台北市大同區的中國信託商銀承德分行取款，行員見其提領大量現金，關心其取款用途，何婦稱要裝潢房屋，卻說不清裝潢時間、範圍及相關細節，行員發覺異狀，報警處理。

轄區大同分局建成派出所員警獲報到場關懷，何女堅稱房屋需要裝潢，所以取款，並抱怨員警干擾自己取款，員警只好耐心說明，並列舉類似詐欺案例，最後連繫何婦家人加以勸說，何婦才坦白自身經歷。

何婦說，她在網路投資群組中，看到投資顧問老師推薦投資標的，準備提款面交投資；員警發現，該群組中的「投顧老師」還教導民眾，遭遇行員或員警關懷提問時應如何應對，閃避阻詐。所幸家人及時說服，何婦才未將百萬巨款交出。