兒少遭詐欺人數8年翻3倍 手機遊戲風險最大

據統計，兒少遭詐欺人數八年翻三倍，第一線兒少工作者觀察，網路詐騙風險最大，有心人士會利用手機遊戲釣魚，不只騙財、還有數位性剝削可能。審計部提醒，網路詐騙手法推陳出新，呼籲教育部與有關單位運用短影音等方式宣傳，提升兒少防詐意識及媒體識讀能力。

據警政署統計，一○五年度十八歲以下兒少遭詐欺八六三人，到一一三年度暴增近兩倍，達二三四六人，其中超過百分之九十九是十二到十八歲少年。一一四年首已有一二○二名十八歲以下兒少遭詐欺，超過一一二年以前整年人數。調查發現，兒少詐欺案被害方式，以網路拍賣最多，其次一般購物詐欺、遊戲點數詐欺。

審計部指出，隨網路便利性與智慧型手機普及，網路犯罪詐騙手法推陳出新，兒少個資保護意識不足，被詐欺及涉及性剝削風險逐漸升高，應持續針對各種詐欺樣態，滾動式檢討製作相對應宣傳教材加強宣導，或運用短影音或與網路流量大的YouTuber合作，提升兒少防詐意識及媒體識讀能力。

家扶基金會台北青角督導鮑智傳觀察，兒少受詐騙場域以網路最多，如一頁式廣告、網購平台、遊戲點數詐騙。他認為手機遊戲風險最大，有心人士會藉由遊戲訊息釣魚，謊稱用較低價格代為儲值點數，實際上是騙錢，更嚴重的可能衍生數位性剝削。

鮑智傳表示，兒少會想證明自己「可以」、希望獨當一面心態，但缺乏社會歷練與判斷能力，可能遭有心人士利用。當兒少想證明自己能買想要的東西，就易落入網購詐騙；曾有兒少想證明自己有賺錢能力，結果被虛擬貨幣投資詐騙。他呼籲，家長、老師應更加關注孩子網路使用狀況，培養識詐能力。

教育部表示，會持續與警政署合作，推動詐欺事件防治輔導作為，滾動式檢討各項措施及宣傳教材並加強宣導，強化學生反詐意識。