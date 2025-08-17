女子被假分析師騙投資外匯 白牌司機兼差入詐團判刑7月

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名劉姓白牌司機加入詐騙集團當副業，收購一名陳女帳戶後，該集團成員透過臉書再結識施姓被害人，介紹投資外匯賺價差，施女說她沒那麼多錢，詐團的「分析師」還好心說可以先代墊4萬多美金一起投資，將錢匯入施女帳戶後再轉匯到陳女帳戶，以製造金流斷點，彰化地方法院依洗錢罪將劉男判刑7月，併科罰金3萬元。

判決書指出，劉男加入詐騙集團後，2021年在台中市某停車場以8千元收購陳女的帳戶，拿走存摺及提款卡暨密碼。

詐騙集團其他成員也在臉書結識施姓被害人，成為好友後，遊說施女加入「ZFX山海證券」，並使用施女手機門號創設帳號，還介紹一名綽號「避風港」的分析師給施女，遊說她投資外匯，要施女匯入5萬元美金利潤會較高，施女說沒那麼多錢，分析師還說他可先代墊4萬2千美元，施女可先匯8千即可。

假分析師要施女提供帳戶，讓他們先把代墊的錢匯入，再轉出投資，施女不疑有他，即依指示，拿自己帳戶到銀行辦理匯款，從自己帳戶匯出92萬元到陳女帳戶，再被轉出給詐騙集團，直到施女發現不對勁後才報警。

警方循線找到劉男，劉男則否認犯行，表示並未向陳女等人收購帳戶，但根據陳女等二名證人指稱，劉男就是當時收存摺的買家，且有相關匯款明細及通訊軟體對話等，認定劉男是幫助詐欺取財與幫助洗錢共犯，因此將他判刑7月，併科罰金3萬元。

彰化縣一名白牌司機加入詐騙集團當副業，收購他人帳戶給帳騙集團被判刑7月 。記者林宛諭／攝影
