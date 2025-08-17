高雄Uber女司機投資虛擬貨幣遭詐上百萬 帶30萬假鈔逮男女車手

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭詐團以假投資手法誘騙，連車子都拿去銀行抵押，陸續被騙走上百萬，因想出金無法領始知受騙報警；李女和林園警分局警方聯手，在Uber車上面交先逮女車手，再逮男監控手，2人均遭法院收押。

林園警分局指出，35歲的李姓女子從事Uber司機，因四處辛苦開車奔波載客，想投資虛擬貨幣多賺一些錢，沒料，卻落入詐團假投資陷阱，陸續面交數10萬元，連引以維生的車子都拿去貸款，被騙走上百萬元。

後李女想出金獲利，詐團又要求再匯款，李女才發現不對勁才向林園警分局忠義派出所報案；警方和李女聯手計誘車手出面面交。

8月7日上午11時，李女帶30萬假鈔開著Uber前往大樹區溪埔路某超商前面交地點，邱姓女子（54歲）出現，坐上李女的車子，接獲30萬元假鈔後，埋伏員警隨即上車逮人。

警方並在超商附近逮捕監控手標姓男子（22歲），起獲現金28萬5200元、偽造工作證、收據及作案手機等證物，將邱、標2人帶回查辦。

警方查出邱、標2人均是台中人，兩人相互不認識，因無業為了賺外快當車手；警詢後被依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘先逮女車手，再逮男監控手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘先逮女車手，再逮男監控手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上面交假鈔30萬時逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上面交假鈔30萬時逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝

Uber 詐團 虛擬貨幣

