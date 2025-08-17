快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

Nothing Headphone (1) 無線降噪耳機開箱！獨特外觀、大廠調教音色 佩戴更舒適

聽新聞
0:00 / 0:00

台中老實男買公仔遇到詐團情勒 「被老公打死」險丟57萬積蓄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子月初時從網路平台要購買一支售價5萬元的「公仔（模型）」，依對方約定匯款5萬元，未料對方是詐騙集團，先以帳戶異常誆騙他，再以情勒方式告知「若不匯款解除警示，會被老公打死」，陳到銀行欲提領57萬元匯入對方帳戶，幸好行員察覺有異，才保住陳積蓄。

經查，陳姓男子（23歲）近日在社群平台Threads上看中一款模型，透過平台與賣家聯繫，依對方指示加為LINE好友，雙方確認模型種類與價格後，陳男依約先匯5萬元至對方帳戶。

未料陳男隨即接獲自稱「7-11線上客服」的來電，聲稱該筆匯款帳戶出現異常，導致賣家帳戶遭到警示，必須再次匯款才能解除，否則模型無法出貨，假賣家在期間不斷以情勒施壓，甚至語帶恐嚇，「如果不幫忙匯款解除警示，我會被老公打死」，在假客服與假賣家輪番施壓下，陳男心軟陸續再匯款，前後損失超過13萬元。

歹徒仍未停手，後續指示陳男前往銀行，領取57萬元匯入指定帳戶，並向行員表示這筆款項是要繳交給「金管會」以解決帳戶問題。

行員察覺有異，立即通報第四分局大墩派出所，警員趕抵現場後，檢視對話記錄，確認是網路購物假賣家詐騙，當場戳破騙局，成功阻止陳男再次受騙，保住其財產。

第四警分局提醒，詐騙集團常利用社群平台及二手交易作為誘因，並假冒官方客服、施以情感勒索，引導被害人多次匯款。在此呼籲，民眾若接獲任何自稱官方單位或賣家要求「匯款解除帳戶警示」的訊息，務必冷靜求證，立即撥打165反詐騙專線或110報案，切勿輕信，以免血汗錢遭詐。

台中市陳姓男子在網路購買公仔，遇到詐騙集團損失13萬元，歹徒還以情勒方式不斷要錢。圖／第四警分局提供
台中市陳姓男子在網路購買公仔，遇到詐騙集團損失13萬元，歹徒還以情勒方式不斷要錢。圖／第四警分局提供
台中市陳姓男子在網路購買公仔，遇到詐騙集團損失13萬元，歹徒還以情勒方式不斷要錢。圖／第四警分局提供
台中市陳姓男子在網路購買公仔，遇到詐騙集團損失13萬元，歹徒還以情勒方式不斷要錢。圖／第四警分局提供
台中市陳姓男子在網路購買公仔，遇到詐騙集團損失13萬元，要再匯款57萬元時，被行員、警方擋下。圖／第四警分局提供
台中市陳姓男子在網路購買公仔，遇到詐騙集團損失13萬元，要再匯款57萬元時，被行員、警方擋下。圖／第四警分局提供

帳戶 賣家 詐騙集團

延伸閱讀

「萬代組裝模型巡迴特展」華山熱血開展 鋼彈45周年限定模型首亮相

北市婦險遭詐160萬 警喬裝成「工人」活逮車手

知名連鎖3C商勾結詐團 1個月盜刷575支iPhone撈近3千萬

NBA／紀念巴特勒和希爾德友情 勇士首推雙人搖頭公仔

相關新聞

台中老實男買公仔遇到詐團情勒 「被老公打死」險丟57萬積蓄

台中市陳姓男子月初時從網路平台要購買一支售價5萬元的「公仔（模型）」，依對方約定匯款5萬元，未料對方是詐騙集團，先以帳戶...

拍片炫耀詐騙300萬才扣7200元 白目男假釋飛了

雲林縣廖姓男子因詐欺入獄服刑，一月廿三日獲假釋出獄，卻在抖音上傳影片，自曝詐騙三百萬元的經歷，並嘲諷法院僅強制扣款他七千...

上半年假檢警詐騙53億 50歲以上女性被害人約占5成2

刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元，警...

假檢警詐騙案 平均財損近200萬…專挑「這些人」下手

刑事局統計今年上半年的假檢警詐騙案總財損達53億餘元，經統計，50歲以上女性較易受騙，歹徒最常冒用戶政事務所人員，會攜手...

北市婦險遭詐160萬 警喬裝成「工人」活逮車手

台北市一名7旬婦人誤信詐騙集團「假投資、高獲利」的話術，欲投資160萬元現金投入「淘金夢」，家人憂心他遭詐報警，警方請婦...

首例非法App智慧盜刷 圖解做案銷贓全流程、警方偵查5困境

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信用卡，指揮盜刷手在全台百貨、銀樓、洋酒行購物，3周刷卡價值2千萬元商品並銷贓，單日刷卡金額甚至達4百萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。