台中老實男買公仔遇到詐團情勒 「被老公打死」險丟57萬積蓄

台中市陳姓男子月初時從網路平台要購買一支售價5萬元的「公仔（模型）」，依對方約定匯款5萬元，未料對方是詐騙集團，先以帳戶異常誆騙他，再以情勒方式告知「若不匯款解除警示，會被老公打死」，陳到銀行欲提領57萬元匯入對方帳戶，幸好行員察覺有異，才保住陳積蓄。

經查，陳姓男子（23歲）近日在社群平台Threads上看中一款模型，透過平台與賣家聯繫，依對方指示加為LINE好友，雙方確認模型種類與價格後，陳男依約先匯5萬元至對方帳戶。

未料陳男隨即接獲自稱「7-11線上客服」的來電，聲稱該筆匯款帳戶出現異常，導致賣家帳戶遭到警示，必須再次匯款才能解除，否則模型無法出貨，假賣家在期間不斷以情勒施壓，甚至語帶恐嚇，「如果不幫忙匯款解除警示，我會被老公打死」，在假客服與假賣家輪番施壓下，陳男心軟陸續再匯款，前後損失超過13萬元。

歹徒仍未停手，後續指示陳男前往銀行，領取57萬元匯入指定帳戶，並向行員表示這筆款項是要繳交給「金管會」以解決帳戶問題。

行員察覺有異，立即通報第四分局大墩派出所，警員趕抵現場後，檢視對話記錄，確認是網路購物假賣家詐騙，當場戳破騙局，成功阻止陳男再次受騙，保住其財產。