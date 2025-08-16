聽新聞
拍片炫耀詐騙300萬才扣7200元 白目男假釋飛了
雲林縣廖姓男子因詐欺入獄服刑，一月廿三日獲假釋出獄，卻在抖音上傳影片，自曝詐騙三百萬元的經歷，並嘲諷法院僅強制扣款他七千二百元。台北監獄昨晚加班備齊資料，報請矯正署撤銷假釋，經核准後，北監將即刻函知雲林地檢署指揮執行殘刑，何時返監由雲檢決定。
高調拍片的廖因詐欺罪遭判刑六年五月，今年一月廿三日假釋，保護管束至二○二七年一月十二日。廖因為拍攝影片引發爭議，矯正署八月十日接獲輿情，即時通報法務部保護司聯繫雲林地檢署，了解保護管束執行情形。雲林縣警西螺分局十三日通知廖到案，並以刑法煽惑他人犯罪函送雲檢，雲檢十五日也通知廖說明。
台北監獄昨發聲明，強烈譴責假釋出監受刑人拍攝影片、上傳網路分享詐騙手法，造成嚴重負面社會觀感。北監前天已收到雲檢電話通知，將正式函文撤銷廖姓假釋犯的假釋，返監執行殘餘刑期一年十一月又廿日，且不再給予假釋機會，以維護社會秩序、司法威信與公平正義。
北監重申，假釋制度是為了鼓勵受刑人悔改向善、重返社會，假釋期間仍須遵守保護管束規定，如有違反，假釋將撤銷，廖不珍惜國家給予的恩典，要為錯誤行為付出代價。
卓榮泰十五日至立法院專案報告，立委黃珊珊、洪孟楷關切近期網路流傳的一段影片，廖男宣稱曾詐騙廿六人、獲利金額逾三百萬元而入獄，法院只強制扣款七千二百元，他為了爭取假釋而與受害者和解，還稱「想賺錢可找他」。
法務部長鄭銘謙表示，高額詐欺要嚴辦，未來將增設新級距，修法草案正在行政院審查中。卓榮泰承諾，草案下會期一定提出來。
