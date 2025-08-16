快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

聽新聞
0:00 / 0:00

拍片炫耀詐騙300萬才扣7200元 白目男假釋飛了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

雲林廖姓詐欺假釋犯於今年元月獲假釋出獄，竟在網路po網高調炫耀犯行，台北監獄表示將撤銷假釋讓他返監服完殘刑。圖／聯合報系資料照
雲林廖姓詐欺假釋犯於今年元月獲假釋出獄，竟在網路po網高調炫耀犯行，台北監獄表示將撤銷假釋讓他返監服完殘刑。圖／聯合報系資料照

雲林縣廖姓男子因詐欺入獄服刑，一月廿三日獲假釋出獄，卻在抖音上傳影片，自曝詐騙三百萬元的經歷，並嘲諷法院僅強制扣款他七千二百元。台北監獄昨晚加班備齊資料，報請矯正署撤銷假釋，經核准後，北監將即刻函知雲林地檢署指揮執行殘刑，何時返監由雲檢決定。

高調拍片的廖因詐欺罪遭判刑六年五月，今年一月廿三日假釋，保護管束至二○二七年一月十二日。廖因為拍攝影片引發爭議，矯正署八月十日接獲輿情，即時通報法務部保護司聯繫雲林地檢署，了解保護管束執行情形。雲林縣警西螺分局十三日通知廖到案，並以刑法煽惑他人犯罪函送雲檢，雲檢十五日也通知廖說明。

台北監獄昨發聲明，強烈譴責假釋出監受刑人拍攝影片、上傳網路分享詐騙手法，造成嚴重負面社會觀感。北監前天已收到雲檢電話通知，將正式函文撤銷廖姓假釋犯的假釋，返監執行殘餘刑期一年十一月又廿日，且不再給予假釋機會，以維護社會秩序、司法威信與公平正義。

北監重申，假釋制度是為了鼓勵受刑人悔改向善、重返社會，假釋期間仍須遵守保護管束規定，如有違反，假釋將撤銷，廖不珍惜國家給予的恩典，要為錯誤行為付出代價。

卓榮泰十五日至立法院專案報告，立委黃珊珊、洪孟楷關切近期網路流傳的一段影片，廖男宣稱曾詐騙廿六人、獲利金額逾三百萬元而入獄，法院只強制扣款七千二百元，他為了爭取假釋而與受害者和解，還稱「想賺錢可找他」。

法務部長鄭銘謙表示，高額詐欺要嚴辦，未來將增設新級距，修法草案正在行政院審查中。卓榮泰承諾，草案下會期一定提出來。

延伸閱讀

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

院會嗆卓榮泰！盧秀燕強調「為母則強 我不講誰來講」 助游顥挺過823

閣揆卓榮泰赴台東勘災 指會啟動全國電纜地下化評估

槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

相關新聞

拍片炫耀詐騙300萬才扣7200元 白目男假釋飛了

雲林縣廖姓男子因詐欺入獄服刑，一月廿三日獲假釋出獄，卻在抖音上傳影片，自曝詐騙三百萬元的經歷，並嘲諷法院僅強制扣款他七千...

上半年假檢警詐騙53億 50歲以上女性被害人約占5成2

刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元，警...

假檢警詐騙案 平均財損近200萬…專挑「這些人」下手

刑事局統計今年上半年的假檢警詐騙案總財損達53億餘元，經統計，50歲以上女性較易受騙，歹徒最常冒用戶政事務所人員，會攜手...

北市婦險遭詐160萬 警喬裝成「工人」活逮車手

台北市一名7旬婦人誤信詐騙集團「假投資、高獲利」的話術，欲投資160萬元現金投入「淘金夢」，家人憂心他遭詐報警，警方請婦...

首例非法App智慧盜刷 圖解做案銷贓全流程、警方偵查5困境

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信用卡，指揮盜刷手在全台百貨、銀樓、洋酒行購物，3周刷卡價值2千萬元商品並銷贓，單日刷卡金額甚至達4百萬元。

首見非法手機App盜刷 3周詐2000萬元

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。