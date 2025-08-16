快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元。示意圖／AI生成
刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元，警方再次提醒，民眾接到來電要核對身分就是詐騙。

刑事局分析，假檢警詐騙每案平均財損近200萬元，剖析假檢警詐騙案件被害人特徵，女性被害人為男性被害人的2倍，50歲以上女性被害人約占5成2，職業為退休及家管者約占3成7；冒用機構以戶政事務所占2成3最多，交付方式以交付金融卡占5成7最多。

刑事局攜手相關政府單位，針對容易被騙族群在日常生活最常接觸場地及區域，包含醫院、診所、藥局、大賣場、便利商店、美容美髮店等，透過公私協力方式，運用既有電視牆及廣播設備，進行插播反詐資訊，讓民眾在等待消費或服務過程中潛移默化，讓反詐訊息能夠引發討論並持續傳播，藉以提高民眾警覺心。

刑事局建置「165打詐儀表板」專網（https://165dashboard.tw/），有最新詐騙案件統計數據，同時設有最新詐騙案例，現已蒐集超過8萬則各類詐騙手法案例，呼籲民眾可透過網站瞭解最新詐騙手法，也可使用網站查證所遭遇的情況是否為詐騙。

刑事局提醒，警方不會用通訊媒體(視訊)製作筆錄、法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加Line定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」，或者在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等，舉凡來電「要核對身分」就是詐騙，請提高警覺，切勿上當。

刑事局提醒民眾，只要是來電要核對身分，就是假檢警案詐騙。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒民眾，只要是來電要核對身分，就是假檢警案詐騙。記者廖炳棋／翻攝

北市婦險遭詐160萬 警喬裝成「工人」活逮車手

台北市一名7旬婦人誤信詐騙集團「假投資、高獲利」的話術，欲投資160萬元現金投入「淘金夢」，家人憂心他遭詐報警，警方請婦...

上半年假檢警詐騙53億 50歲以上女性被害人約占5成2

刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元，警...

假檢警詐騙案 平均財損近200萬…專挑「這些人」下手

刑事局統計今年上半年的假檢警詐騙案總財損達53億餘元，經統計，50歲以上女性較易受騙，歹徒最常冒用戶政事務所人員，會攜手...

首例非法App智慧盜刷 圖解做案銷贓全流程、警方偵查5困境

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信用卡，指揮盜刷手在全台百貨、銀樓、洋酒行購物，3周刷卡價值2千萬元商品並銷贓，單日刷卡金額甚至達4百萬元。

首見非法手機App盜刷 3周詐2000萬元

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信...

境外個資、境內刷卡 追查難度大

刑事局及負責台北市科技偵查的警方表示，智慧盜刷機制偵辦困難的地方，在於歹徒取得國外個資，用於國內刷卡消費，追查時因個資涉...

