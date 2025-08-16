上半年假檢警詐騙53億 50歲以上女性被害人約占5成2

刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元。示意圖／AI生成 刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元，警方再次提醒，民眾接到來電要核對身分就是詐騙。

刑事局分析，假檢警詐騙每案平均財損近200萬元，剖析假檢警詐騙案件被害人特徵，女性被害人為男性被害人的2倍，50歲以上女性被害人約占5成2，職業為退休及家管者約占3成7；冒用機構以戶政事務所占2成3最多，交付方式以交付金融卡占5成7最多。

刑事局攜手相關政府單位，針對容易被騙族群在日常生活最常接觸場地及區域，包含醫院、診所、藥局、大賣場、便利商店、美容美髮店等，透過公私協力方式，運用既有電視牆及廣播設備，進行插播反詐資訊，讓民眾在等待消費或服務過程中潛移默化，讓反詐訊息能夠引發討論並持續傳播，藉以提高民眾警覺心。

刑事局建置「165打詐儀表板」專網（https://165dashboard.tw/），有最新詐騙案件統計數據，同時設有最新詐騙案例，現已蒐集超過8萬則各類詐騙手法案例，呼籲民眾可透過網站瞭解最新詐騙手法，也可使用網站查證所遭遇的情況是否為詐騙。