聽新聞
0:00 / 0:00
上半年假檢警詐騙53億 50歲以上女性被害人約占5成2
刑事警察局今天公布2025年上半年「假檢警詐騙」案件分析結果，共計有2713件假檢警詐騙，財損共53億1162萬餘元，警方再次提醒，民眾接到來電要核對身分就是詐騙。
刑事局分析，假檢警詐騙每案平均財損近200萬元，剖析假檢警詐騙案件被害人特徵，女性被害人為男性被害人的2倍，50歲以上女性被害人約占5成2，職業為退休及家管者約占3成7；冒用機構以戶政事務所占2成3最多，交付方式以交付金融卡占5成7最多。
刑事局攜手相關政府單位，針對容易被騙族群在日常生活最常接觸場地及區域，包含醫院、診所、藥局、大賣場、便利商店、美容美髮店等，透過公私協力方式，運用既有電視牆及廣播設備，進行插播反詐資訊，讓民眾在等待消費或服務過程中潛移默化，讓反詐訊息能夠引發討論並持續傳播，藉以提高民眾警覺心。
刑事局建置「165打詐儀表板」專網（https://165dashboard.tw/），有最新詐騙案件統計數據，同時設有最新詐騙案例，現已蒐集超過8萬則各類詐騙手法案例，呼籲民眾可透過網站瞭解最新詐騙手法，也可使用網站查證所遭遇的情況是否為詐騙。
刑事局提醒，警方不會用通訊媒體(視訊)製作筆錄、法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加Line定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」，或者在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等，舉凡來電「要核對身分」就是詐騙，請提高警覺，切勿上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言