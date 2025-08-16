聽新聞
假檢警詐騙案 平均財損近200萬…專挑「這些人」下手
刑事局統計今年上半年的假檢警詐騙案總財損達53億餘元，經統計，50歲以上女性較易受騙，歹徒最常冒用戶政事務所人員，會攜手相關單位，強力推廣反詐騙資訊。
刑事局今天發布新聞資料表示，統計今年上半年詐騙案，假檢警詐騙案共發生2713件、總財損為新台幣53億餘元、每案平均財損近200萬元。
刑事局分析假檢警詐騙案的被害人特徵，女性被害人為男性被害人的2倍，50歲以上女性被害人約占5成2，職業為退休及家管約占3成7，冒用機構以戶政事務所占2成3最多，交付方式以金融卡占5成7最多。
刑事局表示，將攜手相關政府單位，針對退休女性及家管日常接觸的場地及區域如診所、藥局、賣場、美容美髮店等處，透過公私協力方式，運用電視及廣播，進行插播反詐騙資訊。
警方說，希望透過此宣導方式，讓容易受騙的女性在消費或等待服務過程中可潛移默化，盼可讓反詐資訊能引發女性長輩們討論並持續傳播，藉此提高警覺心。
刑事局表示，為讓民眾便利瀏覽防詐資訊，已建置「165打詐儀錶板」專門網站，民眾可透過此網站瞭解最新詐騙手法，也可查證所遇情況是否為詐騙，也可撥165諮詢。
刑事局再度重申，警方不會用通訊媒體如視訊做筆錄，且法院不會通知要監管帳戶，詐騙關鍵字就是「證件遭冒用、偵查不公開、帳戶涉洗錢或其他不法、加LINE定時回報、監管帳戶、繳交公證金」。
警方說，歹徒也會在電話內提到如「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等說詞，舉凡提到要求核對身分就一定是詐騙，呼籲民眾要提高警覺，切勿上當。
