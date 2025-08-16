北市婦險遭詐160萬 警喬裝成「工人」活逮車手

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名7旬婦人誤信詐騙集團「假投資、高獲利」的話術，欲投資160萬元現金投入「淘金夢」，家人憂心他遭詐報警，警方請婦人配合掉出詐騙集團車手，但為了避免打草驚蛇，喬裝成工地保全埋伏在約定地點，待婦人將錢交給車手的瞬間衝出逮人，當場查扣現金與手機，婦人目睹逮捕過程才驚覺自己陷入騙局，感謝員警把她的退休金全數保住。

中正二分局南昌路派出所指出，日前接獲報案人稱家中長者深信詐團能帶來高額回報，苦口婆心勸說，婦人仍充耳不聞，受理過程中，詐團再度聯繫要求加碼投資，警方索性相約定面交地點。

警方突然發現現場周邊道路正在施工，為了讓抓車手行動順利、避免打草驚蛇，靈機一動化身工地保全，戴著安全帽、混入現場監控。

當婦人將裝滿現金的袋子交給29歲柯姓車手時，埋伏員警立刻衝出制伏，現場查獲160萬元與手機，柯男還詫異「怎麼是工人來抓我」，警詢後被依詐欺罪移送台北地檢署偵辦。

中正第二分局呼籲，凡遇「保證獲利、穩賺不賠」的投資說法務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦存下的退休金落入詐團口袋。

警方喬裝成施工工人，逮捕29歲柯姓車手。記者翁至成／翻攝
警方喬裝成施工工人，逮捕29歲柯姓車手。記者翁至成／翻攝

