境外個資、境內刷卡 追查難度大

刑事局及負責台北市科技偵查的警方表示，智慧盜刷機制偵辦困難的地方，在於歹徒取得國外個資，用於國內刷卡消費，追查時因個資涉及跨國，因此有較大難度，警方須以商品物流去向追查，考驗警方人力能量。

刑事局指出，去年底就有台灣黑幫勾結汽車銷售員，先在網路群組找到人可提供境外銀行客戶的卡號及授權碼，商議好分成後，用信用卡盜刷購買車輛，再轉賣給二手車商，獲利上千萬元，當時警方從刷卡流程一步步檢視，最後發現是銷售員內神通外鬼。

負責科技偵查的陳姓警官說，歹徒取得國外民眾個資，再以小額刷卡測試國內商家刷卡機制，每次可能有大量人頭，一次刷幾十元，測試發現可刷過銀行審核，就開始大額刷卡，對商家與銀行來說，刷卡風控的篩選機制，很難判別是人頭異常刷卡，或是正常客戶消費。

這名警官說，對商家與銀行來說，如何讓風控篩選機制，以更智慧方式辨別異常刷卡及正常刷卡，才能有效防堵類似犯罪。至於偵辦時，這種用境外資料在境內刷卡的模式，警方向國外調取資料，難免因涉及跨國問題導致曠日廢時，所以多半會從物流去向下手，追蹤到商品就可能找到嫌犯，但這些都是要回歸地面偵查，對警力是很大考驗。

另外，歹徒以買空賣空方式偽裝網路賣家，直接將商品在網路賣給不知情的第三者，追查方面也會增加追查程序。