法務部長：高額詐欺 將加重處罰

立法院昨邀行政院長卓榮泰針對打詐成效專案報告並備質詢，國民黨團總召傅崐萁質疑，立法院不斷配合行政院立法，卓揆滿不滿意打詐成效？卓坦言「我覺得沒有國人會滿意現在的打詐工作」。

另有廖姓男子自稱曾詐騙廿六人、涉案金額逾過三百萬元而入獄，他為爭取假釋和受害者和解，只被法院強制扣款七千多元，遭民眾黨立委黃珊珊痛批詐騙犯太囂張，減刑規定太寬鬆。法務部長鄭銘謙昨表示，將對高額詐欺犯罪加重處罰；卓揆也承諾，下個會期就會提出修法草案。

傅崐萁質詢指日前詐騙集團逼死一家五口，台灣一年有上百件浮屍案可能與詐騙集團有關。卓榮泰表示，治安確實是問題，與打詐之間有無百分百關聯值得分析，願面對問題檢討。

卓榮泰說，面對新型態詐欺趨勢，行政院提出「打詐二點○」行動綱領，從策略、法制、組織等三方面，從上游源頭防制到下游溯源查緝。目前主力打擊對象包括，假投資詐騙、假交友投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙及假檢警詐騙等五大主要詐騙類型。

黃珊珊秀出一名廖姓詐騙犯高調陳述如何與被害人和解、只繳七千元，就成功獲得假釋的影片，指詐騙犯很囂張。卓榮泰當場下令法務部「要去把這個案找出來」。內政部長劉世芳回應，八月十三日已將廖姓嫌犯查緝到案，函請檢方偵辦。

黃珊珊說，立法院去年通過打詐專法，明訂詐欺犯在偵審時自白且自動繳交犯罪所得，可減輕其刑，因此現在有車手繳回三、五千元就獲得法官減刑，這條已被最高法院解釋成這樣，呼籲政院趕快修法檢討。法務部長鄭銘謙表示，會找司法院溝通。卓榮泰則說，會積極與司法院溝通，修正草案下會期會送進立法院。

國民黨立委洪孟楷呼籲，對詐騙所得應修法追討「騙多少、欠多少、罰多少。」鄭銘謙說，對高額詐欺的確要遏止、嚴辦，未來將增設新級距，詐騙金額達一千萬元者，刑期將拉高至五年以上十二年以下有期徒刑，詐騙一億元加重為七年以上徒刑。