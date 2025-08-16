首見非法手機App盜刷 3周詐2000萬元

台中警方破獲國內首例智慧型盜刷集團，逮捕楊姓主嫌等廿人，依詐欺等罪嫌送辦。圖／警方提供

手機行動支付盛行，台中驚傳我國首例智慧型盜刷集團。楊姓男子與國外工程師合作，以自行開發的手機支付程式，綁定美、日等境外信用卡，指揮盜刷手在全台百貨、銀樓、洋酒行購物，三周刷卡價值二千萬元商品並銷贓，單日刷卡金額甚至達四百萬元。檢警逮捕楊姓主謀等廿人，全案依詐欺、組織等罪送辦。

楊男盜刷集團開發的非法支付程式，類似國內常見的Apple Pay或Samsung Pay，以手機綁定信用卡後，可代替實體信用卡消費。令警方訝異的是，非法程式竟能騙過刷卡系統，因商家刷卡系統所屬銀行的風控部門發現異常，主動報案才曝光。

台中市警局科技犯罪偵查隊指出，楊男（卅歲）居無定所、沒交通工具，他與國外工程師、料商取得管道，分別引進自行開發比照市面上各大廠牌的手機支付App，再綁定來源不明的美國、日本銀行的信用卡，由楊指揮旗下盜刷手鎖定高價商品消費。

警方指出，今年一、二月全台多家百貨、購物中心、洋酒行、銀樓、超商、電信門市及手機行，均發生多起高額盜刷案，除買精品、高價洋酒、保養品、手機外，盜刷集團還會讓盜刷手自己挑物品當作報酬，如ＣＫ內褲、嬰幼兒用品等。

警方指出，本案是國內首例智慧型盜刷手法，楊男自境外取得國外銀行信用卡資訊、非法程式，將其綁定手機，前往店家嘗試感應刷卡，成功用非法程式騙過刷卡機，判定消費為合格交易，連續高額盜刷，再將商品轉到個人網拍業者、二類通訊行銷贓。

警方分析，盜刷集團從首腦、工程師、料商、刷手、車手、銷贓管道等，角色分工細膩，經報請台中地檢署檢察官侯詠琪指揮，今年三月、五月及七月發動三波搜索，抓到楊男及旗下盜刷手、銷贓手共廿人。