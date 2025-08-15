詐欺假釋犯拍片高調炫耀騙26人分300萬 北監深夜說話了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

雲林縣廖男曾因詐欺案入獄服刑6年5月於今年1月23日獲假釋出獄，保護管束至2027年1月12日，但他卻在抖音po片，自曝曾詐26人分得逾300萬元，竟諷政府只扣他7200餘元，喊話「想賺錢可找他」；矯正署台北監獄深夜表示「深表遺憾、強烈譴責並依法處理」。

台北監獄深夜針對「台北監獄前受刑人假釋出監於網路高調拍攝影片」發布三點回應，第一，對於前假釋出監受刑人於網路拍攝影片，高調分享詐騙手法，造成嚴重負面社會觀感，本監深表遺憾、強烈譴責並依法處理。

第二，法務部矯正署於今年8月10日接獲這件輿情後，立即掌握相關資訊並即時通報法務部保護司聯繫雲林地方檢察署，了解保護管束執行情形。北監今天也收到雲林地檢署電話通知，將正式函文撤銷廖姓假釋犯的假釋，返監執行殘餘刑期1年11月又20日，且不再給予假釋機會，以達維護社會秩序、司法威信與公平正義。

第三，北監重申假釋制度乃是為了鼓勵受刑人悔改向善、重返社會，仍須依法遵守保護管束規定，如有違反，將面臨假釋撤銷的處置。廖姓假釋犯不珍惜國家給予的恩典，終要為自身錯誤行為付出代價。

針對雲林廖姓詐欺假釋犯於今年元月間獲假釋出獄，竟在網路po網高調炫耀犯行，引發負面觀感，台北監獄今晚譴責假釋犯的做法，表示將撤銷假釋讓他返監服完殘刑。記者陳恩惠／攝影
針對雲林廖姓詐欺假釋犯於今年元月間獲假釋出獄，竟在網路po網高調炫耀犯行，引發負面觀感，台北監獄今晚譴責假釋犯的做法，表示將撤銷假釋讓他返監服完殘刑。記者陳恩惠／攝影

假釋 監獄 受刑人

延伸閱讀

假釋詐欺犯囂張炫耀「騙300萬只能扣押7200元」 檢方回應了

有下肢癱瘓之虞？竹監受刑人就醫後「下肢活躍」 白嫖又劫財

性侵犯「下肢恐癱」保外醫治再犯2案 矯正署道歉：難以卸責

矯正署人事異動　劉玲玲劉明彰調升副署長

相關新聞

法務部長：高額詐欺 將加重處罰

立法院昨邀行政院長卓榮泰針對打詐成效專案報告並備質詢，國民黨團總召傅崐萁質疑，立法院不斷配合行政院立法，卓揆滿不滿意打詐...

詐欺假釋犯拍片高調炫耀騙26人分300萬 北監深夜說話了

雲林縣廖男曾因詐欺案入獄服刑6年5月於今年1月23日獲假釋出獄，保護管束至2027年1月12日，但他卻在抖音po片，自曝...

假釋詐欺犯囂張炫耀「騙300萬只能扣押7200元」 檢方回應了

日前一名廖姓假釋詐欺犯在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙300萬元，政府只能強制扣押7200元，並提及想賺錢...

誆投資百年沉香手串賺差價 苗警逮獲罕見87歲高齡「老車手」

苗栗警方近日破獲一起誆稱投資購買百年沉香手串商品來賺取差價詐騙案，被害人被騙走200餘萬元，警方獲報誘出詐團成員面交款項...

黃珊珊轟車手繳犯罪所得竟可減刑 卓榮泰：下會期提出修法

立法院今天邀請行政院長卓榮泰針對打詐執行成效，進行專案報告並備質詢。民眾黨立委黃珊珊轟，詐騙車手繳回犯罪所得就可以減刑，...

5旬婦借貸投資洋酒 大園警苦勸她下船

桃園市觀音區一名51歲何姓婦人日前透過臉書認識一名男網友，對方以甜言蜜語稱呼「親愛的」讓何婦墜入情網，隨後謊稱有特殊管道可以投資洋酒，保證獲利穩賺不賠。何婦被愛沖昏頭信以為真，昨(14)日下午13時許

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。