詐欺假釋犯拍片高調炫耀騙26人分300萬 北監深夜說話了
雲林縣廖男曾因詐欺案入獄服刑6年5月於今年1月23日獲假釋出獄，保護管束至2027年1月12日，但他卻在抖音po片，自曝曾詐26人分得逾300萬元，竟諷政府只扣他7200餘元，喊話「想賺錢可找他」；矯正署台北監獄深夜表示「深表遺憾、強烈譴責並依法處理」。
台北監獄深夜針對「台北監獄前受刑人假釋出監於網路高調拍攝影片」發布三點回應，第一，對於前假釋出監受刑人於網路拍攝影片，高調分享詐騙手法，造成嚴重負面社會觀感，本監深表遺憾、強烈譴責並依法處理。
第二，法務部矯正署於今年8月10日接獲這件輿情後，立即掌握相關資訊並即時通報法務部保護司聯繫雲林地方檢察署，了解保護管束執行情形。北監今天也收到雲林地檢署電話通知，將正式函文撤銷廖姓假釋犯的假釋，返監執行殘餘刑期1年11月又20日，且不再給予假釋機會，以達維護社會秩序、司法威信與公平正義。
第三，北監重申假釋制度乃是為了鼓勵受刑人悔改向善、重返社會，仍須依法遵守保護管束規定，如有違反，將面臨假釋撤銷的處置。廖姓假釋犯不珍惜國家給予的恩典，終要為自身錯誤行為付出代價。
