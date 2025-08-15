「假親情+假主管」套路六旬婦險失26萬 行員與警聯手擋下

「媽媽！我需要錢來投資」新北貢寮六旬吳姓婦人日前接獲一通電話，謊稱是她兒子急切求助，接著由另名假冒兒子主管的男子接手，兩人聯手和她談了6天，吳婦信以為真，到郵局解約26萬元定存準備匯款，幸好行員機警發現她言辭閃爍與員警聯手勸說，保住她的血汗錢。

瑞芳警分局調查，住新北貢寮區的60多歲吳姓婦人7日下午2時許，接獲自稱是她兒子的電話，由於聲音很像在外地工作的兒子，不斷硫「媽媽！我需要錢來投資」，聲音十分急迫、無助，她以為真的是兒子打來的電話，成功引誘她透過LINE加入詐騙集團的社群帳號。

警方說，詐騙集團第一步取得信任後，又有另名男子冒充她兒子的主管，以投資生意急需資金為由，一直誘騙吳婦，後來吳婦經不起詐騙集團施壓遊說，昨天下午前往郵局，準備將定存單26萬元解約後匯出。

就在匯款的前一刻，郵局王姓女行員察覺吳婦言辭閃爍、神情異樣，通知王支局長並啟動防詐機制，通報澳底派出所。

警方接獲通報後，所長鄭泰隆啟動緊急應變指令，調度員警趕至，員警先安撫吳婦情緒，再以專業偵訊技巧層層追問，拆穿詐騙集團的「假親情＋假主管」套路，成功攔阻26萬元血汗錢。

吳婦說，平常兒子的聲音及說話就是這樣，她才會信以為真，沒想到是假的，她心想兒子遇到困難，才會解約要匯錢幫忙。