假釋詐欺犯囂張炫耀「騙300萬只能扣押7200元」 檢方回應了

日前一名廖姓假釋詐欺犯在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙300萬元，政府只能強制扣押7200元，並提及想賺錢可以找他等語，不少網友怒罵「詐騙集團都這麼囂張嗎」，雲林地檢署表示，廖男態度囂張，視法律為無物，今晚已通知其到案說明，將依相關規定向法務部提報撤銷其假釋。

廖姓假釋詐欺犯在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙26人得手300萬元，政府只能強制扣走7200多元，「因為都花完了，所以能扣到的不多。」

廖男甚至還在影片中說「想賺錢可以找我，我會給你們各種意見。」該段影片在網路引起關注，不少詐騙受害者或家屬在網路留言痛罵，有網友說「現在詐騙都這麼囂張嗎」，並批法官判太輕。

行政院長卓榮泰今在立法院接受質詢時對此表示，將修法重罰。

雲林地檢署表示，廖男前因詐欺等案件，經法院判處有期徒刑6年5月確定，入監服刑後於今年1月23日假釋附保護管束出監，管束期間至2027年1月12日。

地檢署指出廖男不僅未知悔改，反而公然拍攝並發布內容惡劣、挑釁司法威信及社會良知的影片，態度囂張，視法律為無物，雲林縣西螺警分局已於8月13日通知廖男到案，並於今天以刑法第153條煽惑他人犯罪函送雲林地檢署偵辦，將依相關規定向法務部提報撤銷其假釋。