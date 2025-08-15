不明簡訊稱辦理補助協調會 能源署澄清無相關計畫

快訊

中央社／ 台北15日電

近期能源署接獲民眾反映，收到不明簡訊內容稱「能源局將召開AI智慧照明補助協調會，本次補助最高3000萬元，限長照機構申請」。能源署澄清，並無此項補助計畫，亦未委託任何單位以簡訊方式通知民眾參與，籲請民眾勿信不實訊息或點擊不明連結。

能源署透過新聞稿表示，辦理各項補助計畫均會透過能源署官網、新聞稿及正式公文等管道對外公告，並明確載明申請條件、時程及聯絡窗口，不會以簡訊或通訊軟體主動通知不特定對象參加所謂「協調會」或提供高額補助。上述簡訊所稱「最高3000萬元補助」及「限長照機構」等內容為錯假訊息。

能源署呼籲，若民眾接獲此類可疑簡訊、電子郵件或社群訊息，切勿點擊其中連結或提供個人資料，並洽詢能源署確認真偽。民眾也可透過能源署官網查證最新消息與補助資訊，確保自身權益。

