誆投資百年沉香手串賺差價 苗警逮獲罕見87歲高齡「老車手」

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗警方近日破獲一起誆稱投資購買百年沉香手串商品來賺取差價詐騙案，被害人被騙走200餘萬元，警方獲報誘出詐團成員面交款項時，竟逮獲87歲高齡的「老車手」，全案訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將老翁移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局今天指出，北苗派出所8日接獲銀行通知前往阻詐，發現一名民眾中了詐騙集團假投資圈套，依照詐團指示，已先後利用匯款、面交及寄送包裹等方式，日前已被騙走200餘萬元。

被害人幡然醒悟是遇上詐騙後，配合警方以欲再投資虛擬貨幣為由，誘出詐團成員面交。埋伏警員於14日在苗栗市國華路一帶約定地點，將前來取款的87歲黃姓老翁依現行犯當場逮捕，並查扣65萬元及通訊手機等證物。

警方調查，被害民眾是經由通訊軟體Line，加入暱稱「暖心明媚」好友後，便接獲誆稱可投資購買百年沉香手串商品來賺取差價，在詐團鼓吹下，先後以臨櫃匯款、面交及寄送現金包裹等方式，投入資金200餘萬元。

黃姓老翁則辯稱，是網路交女友要他來苗栗取包裹，並不知是來拿錢，當天他從台中搭乘火車到苗栗取貨，卻不知是被利用了。

苗栗警方罕見地查獲87歲高齡的「老車手」，現場並查扣65萬元及通訊手機等證物。圖／警方提供
苗栗警方罕見地查獲87歲高齡的「老車手」，現場並查扣65萬元及通訊手機等證物。圖／警方提供

