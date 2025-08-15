黃珊珊轟車手繳犯罪所得竟可減刑 卓榮泰：下會期提出修法
立法院今天邀請行政院長卓榮泰針對打詐執行成效，進行專案報告並備質詢。民眾黨立委黃珊珊轟，詐騙車手繳回犯罪所得就可以減刑，打詐專法被司法院打臉了政院知道嗎？卓榮泰承諾，會找司法院溝通，下會期提出修正草案。
立法院今天邀請卓榮泰率相關部會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告並備詢。黃珊珊轟，立院去年通過打詐專法，今年最高法院大法庭裁定，車手繳回犯罪所得就可以減刑，政院被司法院打臉了知道嗎？
根據「詐欺犯罪危害防制條例」第47條，明定，詐欺犯在偵審自白，且自動繳交其犯罪所得，可減輕其刑。黃珊珊說，所以現在有車手繳回3000、5000元，就獲得法官減刑，這條已經被最高法院解釋成這樣，呼籲政院趕快修法檢討。
對此，法務部長鄭銘謙表示，會找司法院溝通。卓榮泰表示，會積極與司法院溝通，修正草案下會期會送進立法院。
黃珊珊還秀出段影片，一名詐騙犯很囂張，在假釋期間拍影片，教大家如何詐騙，還說判決書就是履歷表，現在台灣年輕人可能以為詐騙很光榮。鄭銘謙看了表示，這是非常可惡的行為。
黃珊珊追問要不要去把這假釋犯查出來？卓榮泰回覆，政府要去把這個案找出來，這樣的行為在社會上不應該。政院將來也會針對被害人的保護、詐欺犯具體求刑，乃至於這些人的禁奢令，都是修法概念之中。
