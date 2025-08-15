被問打詐成效 卓榮泰：我跟國人一樣都不會滿意

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

國內詐騙案件量不斷上升，立法院今天邀請行政院長卓榮泰針對打詐進行專案報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁詢問院長，身為閣揆對打詐效果滿意嗎？卓榮泰坦言「我跟國人一樣都不會滿意」，但工作同仁值得鼓勵，會在政策上給予更多支持。

詐騙橫行台灣，立法院質疑政府打詐成效，今天邀請卓榮泰率相關部會針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告並備詢。

傅崐萁表示，詐騙集團橫行多年，立法院不斷配合行政院，給予必要工具與立法，但到現在為止打詐有無成效？院長滿不滿意呢？卓榮泰表示，「我覺得沒人國人會滿意現在的打詐工作」，但這群工作同仁還是值得鼓勵，自己要求政策上給予更多支持，而且從數字的下降來看是有進展的。

傅崐萁接續質疑，詐騙集團逼死一家五口、詐騙犯被遣送大陸等，以及台灣一年有上百件浮屍案被質疑是詐騙黑吃黑，再問一次政府對現在打詐成果滿意嗎？卓榮泰表示，「我跟國人一樣都不會滿意」，治安確實是問題，與打詐之間有無百分百關聯值得分析，但願意面對治安問題，從此方向做檢討。

傅崐萁接著重轟，根據打詐儀表板、審計部報告，上半年詐騙金額高達480億，此時法務部長鄭銘謙主動上台解釋，是「統計方式不同」，傅崐萁一度不滿說「本席沒有請你發言」，卓榮泰也在一旁稱，這是統計方式不一樣；傅崐萁怒回，「你可以去糾正監察院、糾正審計部，他們資料寫錯了」

最後質詢尾聲，傅崐萁話鋒一轉提到，政院通過普發現金一萬元，「謝謝院長從善如流，時程上會予以盡量配合，另外蘇花安也核定了，謝謝院長」，卓榮泰也點頭致意。

行政院長卓榮泰（左）與法務部長鄭銘謙（右）一起到立法院備詢，被問對打擊詐欺滿意嗎？卓榮泰表示「我跟國人一樣不會滿意」。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與法務部長鄭銘謙（右）一起到立法院備詢，被問對打擊詐欺滿意嗎？卓榮泰表示「我跟國人一樣不會滿意」。記者蘇健忠／攝影

