7月詐騙財損較去年8月降37.7% 卓揆：國人一定不滿仍要鼓勵第一線

閣揆卓榮泰今天赴立法院，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告，卓榮泰坦言，關於打擊詐欺的工作，國人一定不會滿意現有進度。不過第一線同仁始終兢兢業業，每個月受理詐騙案件數，已從去年的每個月1.9萬件價降到今年7月1.5萬件，財損金額由去年8月的131億元，下降至今年7月81億元，降幅達37.7%。

卓榮泰在報告一開始坦言，關於打擊詐欺的工作，國人一定不會滿意現有進度。不過他要利用報告的時間，為一群始終全心全力投入打詐工作同仁多一點鼓勵，包括檢警調、銀行臨櫃人員、超商服務人員、各社區相關人員，希望國人能給這一群夥伴多一點時間，會把該做的事情做得更多更好，期待一步一步把全球性犯罪行為，達到我們設定的目標。

卓榮泰說，面對新型態詐欺趨勢，行政院提出打詐2.0行動綱領，從策略、法制、組織等三方面，從上游源頭防制到下游溯源查緝。並且對精準宣傳、保護被害人提出新方法，利用AI分析受害人主要族群、背景、特徵，可能是學生、退休族群或特定行業，過去7個月發送了5000萬則簡訊告警，提醒提高警覺。

另外，政府也與全國1.3萬家便利商店，16萬金融第一線人員合作，共同推動識詐、堵詐、防詐、阻詐各種工作，今年1到7月攔阻了83億多元可能犯罪金額，逮捕數百位車手。他強調，每個月受理詐騙案件數量從去年的每個月1.9萬件價降到今年7月1.5萬件，下降幅度22.5%，每月財損金額由去年8月的131億1047萬元，下降至今年7月81億7261萬元，降幅達37.7%。

卓榮泰指出，目前主力打擊對象包括，假投資詐騙、假交友投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙及假檢警詐騙等五大主要詐騙類型，受理案件占60%，財損金額達90%是政府主要打詐目標。

他進一步說，民眾從遭詐欺到報案，各種樣態有時間差，以投資詐騙為例，95%受害者要在6個月內才發現受騙。他指出，假投資詐騙在去年8月的高峰期，每天有175件，今年7月降到每天86件，詐騙金額從每天2.8億元降到1.3億元。確實看得到數字改變，不過詐騙手法千變萬化，打詐工作也會與時俱進。

卓榮泰說，政府已經和line合作下架7.3萬個涉詐異常帳號，並持續與網路通訊平臺及社交網站業者合作，主動偵測下架涉詐帳號。針對Meta、google、IG、Youtube等四大平台已經要求落實廣告實名制、落地化，Threads也會在9月納入管理，政府不僅要求廣告實名制，發現詐騙廣告後也要在時限內下架，每個年底也會發布透明度報告，讓全民來評斷這幾個平台是否善盡社會責任。他指出，對於Meta在近期違反實名制做法，政府已經開罰1600萬元。