快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

5旬婦借貸投資洋酒 大園警苦勸她下船

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市觀音區一名51歲何姓婦人日前透過臉書認識一名男網友，對方以甜言蜜語稱呼「親愛的」讓何婦墜入情網，隨後謊稱有特殊管道可以投資洋酒，保證獲利穩賺不賠。何婦被愛沖昏頭信以為真，昨(14)日下午13時許前往銀行辦理小額信貸借5萬元時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。

375040 0
何婦前往銀行辦理小額信貸借5萬元時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。圖：讀者提供

新坡派出所表示，昨日下午接獲轄內銀行通報，何婦欲辦理小額信貸借款5萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，何婦僅含糊地說要是投資洋酒，卻對酒類毫無研究，行員見何婦眼神飄移，察覺有異於是請警方到場關心。員警獲報前往了解，經檢視何婦與網友的對話內容，發現對方以甜言蜜語取得何婦的信任，隨後便謊稱有特殊管道可以低價購買高級洋酒，只要入手就至少淨賺1成以上穩賺不賠，明顯就是假交友騙投資的手法，經員警以實際新聞案例勸說，何婦才相信自己遭到愛情詐騙，取消信貸借款，並感謝警方的熱心關懷。

375041 0
何婦取消信貸借款，並感謝警方的熱心關懷。圖：讀者提供

警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：5旬婦借貸投資洋酒 大園警苦勸她下船

延伸閱讀：

  1. 中油三接工安意外 潛水員水下作業昏迷送醫不治
  2. 兼顧家庭與執勤 八德女警媽媽收下最甜蜜的母親節祝福

信貸 詐騙

延伸閱讀

桃園配合捷運綠線闢新路 大園山菓路20日封路施工

原住民委託代書買地竟被設定抵押500萬 東勢地政所及時阻詐

急借假老友15萬手術費 大園警銀合作守住老翁積蓄

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

相關新聞

5旬婦借貸投資洋酒 大園警苦勸她下船

桃園市觀音區一名51歲何姓婦人日前透過臉書認識一名男網友，對方以甜言蜜語稱呼「親愛的」讓何婦墜入情網，隨後謊稱有特殊管道可以投資洋酒，保證獲利穩賺不賠。何婦被愛沖昏頭信以為真，昨(14)日下午13時許

被問打詐成效 卓榮泰：我跟國人一樣都不會滿意

國內詐騙案件量不斷上升，立法院今天邀請行政院長卓榮泰針對打詐進行專案報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁詢問院長，身為閣揆對...

7月詐騙財損較去年8月降37.7% 卓揆：國人一定不滿仍要鼓勵第一線

閣揆卓榮泰今天赴立法院，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告，卓榮泰坦言，關於打擊詐欺的工作，國...

打詐「我跟國人一樣不會滿意」 卓榮泰盼再給一點時間

行政院長卓榮泰上午在立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。卓榮泰備詢時，被問對打擊詐欺...

線上釣詐一砲雙響 彰化警逮25歲女車手還查獲「喪屍煙彈」

彰化警分局大竹派出所近日線上巡邏時，發現臉書上刊登「高獲利投資」廣告，懷疑是詐騙集團手法，化身投資人與對方約定在超商交付...

影／上完六堂理財課程 上班族投資好康報好友被潑冷水「你被詐了」

彰化縣1名李姓男子在臉書看到投資股票網頁，點入連結後，有理財專員邀請加入Line群組上課，上六堂理財課之後，他決定投資8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。