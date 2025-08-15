桃園市觀音區一名51歲何姓婦人日前透過臉書認識一名男網友，對方以甜言蜜語稱呼「親愛的」讓何婦墜入情網，隨後謊稱有特殊管道可以投資洋酒，保證獲利穩賺不賠。何婦被愛沖昏頭信以為真，昨(14)日下午13時許前往銀行辦理小額信貸借5萬元時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。

何婦前往銀行辦理小額信貸借5萬元時，被行員察覺異狀，通報大園警分局到場及時阻詐。圖：讀者提供

新坡派出所表示，昨日下午接獲轄內銀行通報，何婦欲辦理小額信貸借款5萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，何婦僅含糊地說要是投資洋酒，卻對酒類毫無研究，行員見何婦眼神飄移，察覺有異於是請警方到場關心。員警獲報前往了解，經檢視何婦與網友的對話內容，發現對方以甜言蜜語取得何婦的信任，隨後便謊稱有特殊管道可以低價購買高級洋酒，只要入手就至少淨賺1成以上穩賺不賠，明顯就是假交友騙投資的手法，經員警以實際新聞案例勸說，何婦才相信自己遭到愛情詐騙，取消信貸借款，並感謝警方的熱心關懷。

何婦取消信貸借款，並感謝警方的熱心關懷。圖：讀者提供

警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：5旬婦借貸投資洋酒 大園警苦勸她下船