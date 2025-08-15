線上釣詐一砲雙響 彰化警逮25歲女車手還查獲「喪屍煙彈」

彰化警分局大竹派出所近日線上巡邏時，發現臉書上刊登「高獲利投資」廣告，懷疑是詐騙集團手法，化身投資人與對方約定在超商交付50萬元現金，順利逮獲前來取款的25歲邱姓女車手，還查獲毒品「喪屍煙彈」，一砲雙響，分別依欺罪及洗錢防制法、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，當警方判斷此一「高獲利投資」廣告為詐騙集團圈套時，即透過廣告連結加入對方的LINE，與暱稱「劉X華」及其助理「曾X豪」接觸，雙方約定8月13日上午10時在彰化市南興街與中山路一段的7-11南興門市面交50萬元。

大竹派出所所長黃信勳率員警在超商埋伏，當25歲邱姓女子現身收款時，員警立即上前逮捕，當場查扣這家投資公司工作證、收款收據、合約書及現金50萬元，依欺罪及洗錢防制法偵辦。

員警並在邱女隨身物品中，發現一顆毛重6.2公克的依托咪酯「喪屍煙彈」，經邱女同意尿液檢測，檢驗呈毒品陽性反應，依毒品危害防制條例偵辦，並追查毒品來源。

彰化分局長林英煌強調，詐騙集團往往利用社群平台散播高獲利假象吸引被害人，提醒民眾投資理財應透過合法管道，不要輕信陌生廣告或不明來源的投資平台，並呼籲遇有可疑情況立即撥打165專線查證，守護財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885