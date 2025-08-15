影／上完六堂理財課程 上班族投資好康報好友被潑冷水「你被詐了」
彰化縣1名李姓男子在臉書看到投資股票網頁，點入連結後，有理財專員邀請加入Line群組上課，上六堂理財課之後，他決定投資80萬元並把好康報給好友，反被提醒「你被詐了。」李男半信半疑到派出所詢問，警循線釣出施姓車手，證明確是投資型詐騙。
據了解，20多歲上班族李男平日投資股票有小賺，想賺更多就瀏覽網頁，1個多月前挑上一家廣告「獲利抽佣」投資公司後點入連結，被自稱理財專員的女子遊說加入「數雲AI系統管家LINE群組」，上六堂理財課分析投資股票、選擇飆股，李男自認在投資方面知識收獲很大，找好友「好康報你知」一起投資股票，未料好友回答「你被詐了」。
李男認為理財課程很專業，不太像詐騙，但好友堅稱從網路看來的投資公司及強調「飆股，穩賺不賠」是詐騙話術，李男就近到北斗派出所詢問，員警聽完鐵口直斷遭遇詐騙，就透過李男約定投資，詐團要求面交現金而不是匯款到投資公司法人帳戶，李男更加疑慮，答應交付80萬元投資款，警方埋伏在面交地點逮捕40多歲施姓車手。
施男被逮時驚慌不已，問代為收款有罪嗎？會被判刑嗎？被很重嗎？員警查扣假冒工作證、收據、手機和80萬3900元等證物，要他有疑問去問檢察官，即全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
北斗警分局長楊志源今指出，民眾在網路看到高投報率、低風險等投資話術的各種投資商品，都潛藏詐騙可能性，最好先撥打165防詐騙諮詢專線或向所在地分駐（派出）所洽詢真偽以保住積蓄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言