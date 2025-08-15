快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

影／上完六堂理財課程 上班族投資好康報好友被潑冷水「你被詐了」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名李姓男子在臉書看到投資股票網頁，點入連結後，有理財專員邀請加入Line群組上課，上六堂理財課之後，他決定投資80萬元並把好康報給好友，反被提醒「你被詐了。」李男半信半疑到派出所詢問，警循線釣出施姓車手，證明確是投資型詐騙

據了解，20多歲上班族李男平日投資股票有小賺，想賺更多就瀏覽網頁，1個多月前挑上一家廣告「獲利抽佣」投資公司後點入連結，被自稱理財專員的女子遊說加入「數雲AI系統管家LINE群組」，上六堂理財課分析投資股票、選擇飆股，李男自認在投資方面知識收獲很大，找好友「好康報你知」一起投資股票，未料好友回答「你被詐了」。

李男認為理財課程很專業，不太像詐騙，但好友堅稱從網路看來的投資公司及強調「飆股，穩賺不賠」是詐騙話術，李男就近到北斗派出所詢問，員警聽完鐵口直斷遭遇詐騙，就透過李男約定投資，詐團要求面交現金而不是匯款到投資公司法人帳戶，李男更加疑慮，答應交付80萬元投資款，警方埋伏在面交地點逮捕40多歲施姓車手。

施男被逮時驚慌不已，問代為收款有罪嗎？會被判刑嗎？被很重嗎？員警查扣假冒工作證、收據、手機和80萬3900元等證物，要他有疑問去問檢察官，即全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

北斗警分局長楊志源今指出，民眾在網路看到高投報率、低風險等投資話術的各種投資商品，都潛藏詐騙可能性，最好先撥打165防詐騙諮詢專線或向所在地分駐（派出）所洽詢真偽以保住積蓄。

彰化縣警察局北斗警分局北斗派出所攔阻詐騙80多萬元。圖／民眾提供
彰化縣警察局北斗警分局北斗派出所攔阻詐騙80多萬元。圖／民眾提供

詐騙 理財 車手

延伸閱讀

上班族超推！高雄五塊厝附近好吃「日式拉麵」　豚骨湯頭濃而不膩超好喝

來電、加LINE核對個資？台水公司急喊：是詐騙勿上當

2025臺灣周 ETF 投資博覽會啟動 前進高雄邁向 ETF 新里程碑

LINE帳號公私不分？日網紅不解台灣職場習慣 網無奈：我們也不想

相關新聞

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

台中驚傳國內首例智慧型盜刷集團，楊姓男子和國外工程師合作，用自行開發的手機支付程式綁定信用卡，指揮「盜刷手」在全台百貨、...

被問打詐成效 卓榮泰：我跟國人一樣都不會滿意

國內詐騙案件量不斷上升，立法院今天邀請行政院長卓榮泰針對打詐進行專案報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁詢問院長，身為閣揆對...

7月詐騙財損較去年8月降37.7% 卓揆：國人一定不滿仍要鼓勵第一線

閣揆卓榮泰今天赴立法院，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」進行專案報告，卓榮泰坦言，關於打擊詐欺的工作，國...

打詐「我跟國人一樣不會滿意」 卓榮泰盼再給一點時間

行政院長卓榮泰上午在立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。卓榮泰備詢時，被問對打擊詐欺...

線上釣詐一砲雙響 彰化警逮25歲女車手還查獲「喪屍煙彈」

彰化警分局大竹派出所近日線上巡邏時，發現臉書上刊登「高獲利投資」廣告，懷疑是詐騙集團手法，化身投資人與對方約定在超商交付...

影／上完六堂理財課程 上班族投資好康報好友被潑冷水「你被詐了」

彰化縣1名李姓男子在臉書看到投資股票網頁，點入連結後，有理財專員邀請加入Line群組上課，上六堂理財課之後，他決定投資8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。