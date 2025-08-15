影／上完六堂理財課程 上班族投資好康報好友被潑冷水「你被詐了」

彰化縣1名李姓男子在臉書看到投資股票網頁，點入連結後，有理財專員邀請加入Line群組上課，上六堂理財課之後，他決定投資80萬元並把好康報給好友，反被提醒「你被詐了。」李男半信半疑到派出所詢問，警循線釣出施姓車手，證明確是投資型詐騙。

據了解，20多歲上班族李男平日投資股票有小賺，想賺更多就瀏覽網頁，1個多月前挑上一家廣告「獲利抽佣」投資公司後點入連結，被自稱理財專員的女子遊說加入「數雲AI系統管家LINE群組」，上六堂理財課分析投資股票、選擇飆股，李男自認在投資方面知識收獲很大，找好友「好康報你知」一起投資股票，未料好友回答「你被詐了」。

李男認為理財課程很專業，不太像詐騙，但好友堅稱從網路看來的投資公司及強調「飆股，穩賺不賠」是詐騙話術，李男就近到北斗派出所詢問，員警聽完鐵口直斷遭遇詐騙，就透過李男約定投資，詐團要求面交現金而不是匯款到投資公司法人帳戶，李男更加疑慮，答應交付80萬元投資款，警方埋伏在面交地點逮捕40多歲施姓車手。

施男被逮時驚慌不已，問代為收款有罪嗎？會被判刑嗎？被很重嗎？員警查扣假冒工作證、收據、手機和80萬3900元等證物，要他有疑問去問檢察官，即全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。