國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

台中警方破獲國內首例智慧型盜刷集團，逮捕楊姓主嫌等20人，依詐欺等罪嫌送辦。圖／警方提供

台中驚傳國內首例智慧型盜刷集團，楊姓男子和國外工程師合作，用自行開發的手機支付程式綁定信用卡，指揮「盜刷手」在全台百貨、銀樓及洋酒行等，短短3周猛刷2000多萬元商品並銷贓，警方訝異集團寫的非法支付程式竟能騙過刷卡機，依詐欺等罪嫌將楊等20多人送辦。

台中市警局科技犯罪偵查隊指出，主嫌楊男（30歲）居無定所、沒有交通工具，他因和國外工程師、料商取得管道，分別引進自行開發比照市面上各大廠牌的手機支付APP，再綁定於來源不明的美國、日本銀行的信用卡，由楊指揮旗下盜刷手鎖定高價商品。

警方指出，今年1、2月間全台多家百貨、購物中心、洋酒行、銀樓、超商、電信門市，及手機行等，均發生多起高額盜刷案，除刷卡買精品、高價洋酒及保養品外，集團還會讓盜刷手挑自己想要的東西當作報酬，如CK內褲、嬰幼兒用品等等。

警方統計，該集團短短1個月內盜刷高達2000萬元，其中最高單日就刷了400萬元，後來因有因收單銀行的風控部門發現異常主動報案。

警方解釋，本案是國內首例智慧型盜刷手法，楊男自境外取得國外銀行信用卡資訊、非法程式，將其綁定手機，前往店家嘗試感應刷卡，成功利用非法程式騙過刷卡機，判定該筆消費為合格交易，連續高額盜刷再將商品載到個人網拍業者、二類通訊行銷贓。