南投打詐出奇招 不動產達人顏炳立破解台版地面師詐騙手法

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

近期不動產詐騙案件頻傳，手法不斷翻新，南投縣警察局今天邀房地產專家顏炳立傳授破解手法，顏炳立說，「天下沒有掉下來的禮物，只要不貪，就能避開多數陷阱。」

顏炳立指出，不動產詐騙最常利用買方對行情不熟、又想撿便宜的心理，他舉例，市價每坪50萬元的物件，卻以20萬、30萬元出售，幾乎不可能是真交易，務必查核屋主身分、所有權狀與交易權限，並委託專業機構或信譽品牌協助，以免落入圈套。

他也分享曾有人冒用熟識議員的LINE帳號向他借錢，幸虧立即求證才識破，呼籲民眾面對陌生投資邀約或不明訊息應直接封鎖，不要輕易點擊連結或提供個資。

警方指出，日前揭發的「台版地面師」案件，就是結合公務體系人脈進行的不動產詐騙。詐騙集團專挑未辦理繼承登記的物件下手，特別偏好子女旅居海外或無繼承人的老年人物業。

先調查目標背景，確認可行性後偽造代筆遺囑，將房產「遺贈」給人頭，並找律師背書增加可信度，使地政人員難辨真偽。過戶成功後，立即設定抵押取得資金，再迅速轉售牟利，一年內詐得近1.5億元。

南投縣警局長謝宗宏說，根據警政署打詐儀表板統計，今年7月南投受理詐欺案件269件，財損9516萬元，以每10萬人口計算，案件數為56.77件、財損約2008.4萬元，分別居全國第16與第15位，較6月財損金額減少1710萬元。

今年1至7月，南投縣警方共查獲詐欺集團41件、成員362人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得1億1906萬餘元；並與金融機構及超商合作攔阻詐騙429件，挽回財損1億8506萬元，較去年同期增加132件、金額增加7616萬元。

7月全國同步打擊詐欺、掃黑、肅槍及緝賭行動專案，南投縣查獲治平目標3件及成員32人；非法槍械案件5件5人、另查獲槍枝6把；查緝詐欺集團22件、集團成員計138人，「掃黑」及「肅槍」績效更獲全國乙組縣市第2名佳績。

南投縣警局長謝宗宏（左一）邀請顏炳立破解不動產詐騙手法。圖／警方提供
南投縣警局長謝宗宏（左一）邀請顏炳立破解不動產詐騙手法。圖／警方提供
南投縣警局查緝詐欺集團22件、成員計138人，查扣四百多萬現金。圖／警方提供
南投縣警局查緝詐欺集團22件、成員計138人，查扣四百多萬現金。圖／警方提供
南投縣警局長謝宗宏（左一）、顏炳立（左二）檢查縣警局打擊犯罪成果。圖／警方提供
南投縣警局長謝宗宏（左一）、顏炳立（左二）檢查縣警局打擊犯罪成果。圖／警方提供

詐欺 南投縣 詐騙集團

