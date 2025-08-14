家庭代工陷阱！上工後要先花錢買代工材料 公平會開罰20萬

公平會昨天委員會議通過，晶晶藝品商行與林君以虛偽方法招徠不特定人從事家庭代工珍珠上色，實際上為從事販售代工材料獲利，核屬足以影響交易秩序之欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，除命其停止前揭違法行為外，並各處20萬元罰鍰。

公平會表示，晶晶藝品商行於報紙及人力銀行網站刊登徵才廣告吸引民眾，於民眾應徵時宣稱代工串珠上色不合格率低，且僅需於代工初期購買3罐漆料共新臺幣15,000元，並以珠串上色工資每串90元，於代工900串後，則由商行免費提供漆料等話術，吸引民眾購買高價漆料進行代工。經公平會詢問從事代工人員，其等表示代工初期合格率不到5成，加上漆料氣味濃烈，上色相當耗時，多數人員無法長時間代工，實無報酬可言，顯見該商行消極隱瞞代工實際不符合成本，而使人誤信代工可有豐厚報酬，而預先支付漆料費用。

公平會調查發現，晶晶藝品商行販售予代工者高價漆料之收入，遠超過珍珠漆原料之進貨成本，該商行在無法證明確有銷售珠飾品收入之情況下，卻可負擔數十萬餘元之營業成本，其銷售所得與固定支出顯不相當，可知該商行實以販售代工材料為主要收入來源。綜合調查所得事證，晶晶藝品商行與林君以欺罔行為招徠不特定人從事家庭代工，實際上是以販售代工材料獲利，違反公平交易法第25條規定。