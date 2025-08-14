家庭代工陷阱多！公平會抓包無良業者最新詐騙手法
公平會日前發現，晶晶藝品商行與林姓業者以虛假徵才為名，實際販售高價代工材料牟利，構成欺罔行為，違反《公平交易法》第25條，除命其停止違法行為，並各處20萬元罰鍰。
公平會指出，該商行透過報紙與人力銀行網站刊登徵才廣告，聲稱家庭代工「珍珠串珠上色」合格率高、報酬穩定，僅需在初期購買3罐漆料共1萬5,000元，並保證完成900串後可免費提供漆料。
廣告吸引不少民眾投入，但實際上代工合格率不到5成，漆料氣味濃烈且上色耗時，導致多數人無法持續工作，形同無法獲得報酬，反而先付出高額漆料費。
調查發現，該商行向代工者販售的漆料價格，遠高於原料進貨成本，且在無證明銷售成品獲利的情況下，仍能支應數十萬元營運支出，顯示其主要收入來源並非代工成品，而是向代工者出售材料。
公平會提醒，民眾若打算從事家庭代工，務必先確認工資計算方式與材料購買條件，遇到要求先購買高價材料的業者，應謹慎評估，以免落入陷阱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言