家庭代工陷阱多！公平會抓包無良業者最新詐騙手法

公平會日前發現，晶晶藝品商行與林姓業者以虛假徵才為名，實際販售高價代工材料牟利，構成欺罔行為，違反《公平交易法》第25條，除命其停止違法行為，並各處20萬元罰鍰。

公平會指出，該商行透過報紙與人力銀行網站刊登徵才廣告，聲稱家庭代工「珍珠串珠上色」合格率高、報酬穩定，僅需在初期購買3罐漆料共1萬5,000元，並保證完成900串後可免費提供漆料。

廣告吸引不少民眾投入，但實際上代工合格率不到5成，漆料氣味濃烈且上色耗時，導致多數人無法持續工作，形同無法獲得報酬，反而先付出高額漆料費。

調查發現，該商行向代工者販售的漆料價格，遠高於原料進貨成本，且在無證明銷售成品獲利的情況下，仍能支應數十萬元營運支出，顯示其主要收入來源並非代工成品，而是向代工者出售材料。