來電、加LINE核對個資？台水公司急喊：是詐騙勿上當

針對近日不肖人士假冒台水公司員工，以電話或LINE聯繫民眾，謊稱「有人持您的身分證件辦理過戶或申裝自來水」，要求核對個資甚至加LINE視訊通話，台水公司嚴正澄清，此為詐騙行為，請民眾切勿上當，台水公司已於11日向內政部警政署165全民防騙網檢舉記錄在案。

若接獲疑似詐騙來電，務必遵守「一聽、二掛、三查」原則。示意圖：截自freepik

台水公司表示，詐騙集團為取信民眾，除謊報姓名職稱外，還會提供台水總管理處電話04-2224-4191及台中市警察局第六分局電話，甚至將來電轉接至警局，以混淆視聽，近期已接獲多起台北、新北、桃園等地案例通報。

台水公司再次強調，「不會」以電話方式要求提供個資或加LINE視訊核對資訊，若接獲疑似詐騙來電，務必遵守「一聽、二掛、三查」原則，一聽，聽清楚對方內容，是否涉及身分核對、轉帳、加Line等敏感行為；二掛，立即掛斷電話，避免情緒被操控；三查證，立即撥打165反詐騙專線或台水客服專線1910查證。

台水提醒，請提高警覺，保護個資與財產安全。任何用水相關疑問，請透過官方管道查詢，包括台水客服專線1910、公司官網及各服務所電話。

本文章來自《桃園電子報》。

個資 桃園 水公司 詐騙集團

