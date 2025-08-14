用「政二代」招牌攬客…佯稱投資吸金近億元 顏大鈞今移審地院收押

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元還企圖出境，6月間在台南市街頭被警方拘提，經檢方聲押禁見獲准，依涉詐欺罪嫌偵結起訴，今天移審台南地院，下午經法官審理後裁定收押、未禁見。

檢警調查，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。

然而，梁等人陸續交付鉅額予顏大鈞，但顏大鈞收到款項後，並未實際投資，反將款項用於私人用途。今年4月間起，梁等人無法聯繫顏大鈞，報警處理，警方於6月17日晚間將他拘提到案。

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞6月間涉詐欺案被警方拘提到案，經檢方聲押獲准，依涉詐欺罪嫌偵結起訴，今天移審台南地院，經法官審理後裁定收押。記者邵心杰／攝影
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞6月間涉詐欺案被警方拘提到案，經檢方聲押獲准，依涉詐欺罪嫌偵結起訴，今天移審台南地院，經法官審理後裁定收押。記者邵心杰／攝影

台南 顏大鈞 被害人 顏純左

