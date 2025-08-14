快訊

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

午後有雨濕答答！5縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

民眾指控旅行社前董座　倒會與吸金逾7億元

中央社／ 台北14日電

大都會旅行社前董事長林進榮今天遭指控籌組約500人標會，卻惡意倒會，加上欠繳會錢、收取服務費等，共逾7億元。大都會旅行社說，林進榮已非董事長，且未擔任職務。

數10名民眾今天赴大都會旅行社門口，指控曾任品保協會理事長、大都會旅行社董事長的現任台灣觀光發展協會理事長林進榮，利用身分標會，並成立APE全球都會通公司向會員收取服務費等，但最後惡意倒會。

受害者蔡小姐說，林進榮打著品保協會前理事長的身分，讓大家因相信他而跟會，但前期她從來沒有得標過，都是由林進榮的子女、弟弟及偽造的假身分得標。後來雖然得標，但林進榮身為會頭卻拒付標金，甚至將大都會旅行社董事長身分轉移給太太後，跟太太離婚，懷疑根本是脫產行為。

受害者鄭先生指出，林進榮揪會時，還成立APE全球都會通公司，以該公司做擔保，並向所有會員收取每名1萬元服務費，林進榮倒會後，發現他與子女、弟弟跟假身分加入合會，卻從未繳交會頭費及標金，總金額逾7億元。

根據APE全球都會通公司網站，該公司成立標會平台，供民眾參加標會，且強調合法企業化經營，不同於民間合會，不易出現跑會風險

鄭先生說，林進榮至今共成立570組合會，每組24會（萬元），目前約有372組持續中，名冊上會員有400到500人，而自救會目前登記受害人97人被詐金額6600餘萬元；原本擔任APE全球都會通財務長的林進榮女兒，去年6月辭職，現在公司找不到人，林進榮也避不見面。

鄭先生指出，林進榮倒會後，不願意與受害者協商，要受害者與其弟聯絡，但其弟拿出的和解書沒有敘明還款金額、日期等，受害者們根本不願意簽署，「怎麼知道會不會是另一場騙局？」

對此，大都會旅行社發布聲明指出，林進榮雖曾任董事長職務，然其早已非董事長，亦非股東，更未擔任任何職務，因此林進榮於社會上之一切商業或非商業活動，均與大都會旅行社無涉。

大都會旅行社指出，若有與林進榮有金錢或財務糾紛者，請逕依司法途徑維護自身權益，若再有以與林進榮糾紛而騷擾或誹謗等侵害大都會旅行社行為者，為維護權益，必委請律師提出相關訴訟，以正視聽。

大都會旅行社強調，營運一切正常，近日更經觀光主管機關及旅行業品質保障機構例行訪視，各項作業均符合法令規範，旅客權益皆受保障；至於對大都會旅行社的旅遊業務，維持現行機制，並無任何影響。

交通部觀光署也回應，已於本週至大都會旅行社進行業務檢查，旅行社營運狀況未有異常，未查有與都會通交易所有金流往來；且經查林進榮已非大都會旅行社負責人，旅行社亦表示林進榮與該旅行社已無關，相關債務糾紛應找其負責處理。

品保協會表示，林進榮擔任理事長職務已年代久遠，卸任後也不曾再擔任品保協會的職務。

記者在截稿前，尚無法取得林進榮本人回應。

財務 金錢 司法 債務 風險 旅行社 受害者 服務費 自救會 被詐金額

延伸閱讀

佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

江蕙回歸飆唱23場 吸金13億成歌手天花板

台塑四寶近月吸金逾2千億元 南亞股價近期漲幅49.53%居冠

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

相關新聞

用「政二代」招牌攬客…佯稱投資吸金近億元 顏大鈞今移審地院收押

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元...

吹噓報酬高達八成…北市男假代操詐1076萬 一審判3年2月

台北市林姓男子在Instagram、LINE等社群向不特定人招攬投資，自稱能代操股票、NFT，保證獲利每月報酬7%以上甚...

假縣長詐騙！冒名徐榛蔚拉縣長專屬投資群 花蓮警偵辦

花蓮縣長徐榛蔚遭人假冒LINE帳號，邀請加入「縣長專屬投資群組」，縣府近日接獲反映，提醒民眾千萬不要上當；縣警局初步調查...

影／6旬婦網戀小鮮肉急匯10萬 烏日警靠「口音」揭騙局

台中一名6旬婦人在交友軟體與上綽號「小鮮肉」男網友談戀愛，以「老公、老婆」互稱，並奔郵局急匯10萬元應急，還好郵局人員與...

影／詐團假兒演技浮誇…台中婦誤信要匯款 真兒來破局：我沒事

台中市施姓婦人近日接獲詐團假冒其兒子，傳訊佯稱「在外欠債，需要媽媽救火匯款，不然沒有明天」，她聽到後，十分緊張，趕緊到銀...

清查34名被害人遭騙逾9095萬！基檢瓦解車手集團逮19人 首腦求刑10年

吳姓男子組織詐騙車手集團，與境外詐團支付、機房組織合作，透過假投資方式，已知涉嫌詐騙34人，金額超過9000萬元。檢警共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。