民眾指控旅行社前董座　倒會與吸金逾7億元

大都會旅行社前董事長林進榮今天遭指控籌組約500人標會，卻惡意倒會，加上欠繳會錢、收取服務費等，共逾7億元。大都會旅行社說，林進榮已非董事長，且未擔任職務。

數10名民眾今天赴大都會旅行社門口，指控曾任品保協會理事長、大都會旅行社董事長的現任台灣觀光發展協會理事長林進榮，利用身分標會，並成立APE全球都會通公司向會員收取服務費等，但最後惡意倒會。

受害者蔡小姐說，林進榮打著品保協會前理事長的身分，讓大家因相信他而跟會，但前期她從來沒有得標過，都是由林進榮的子女、弟弟及偽造的假身分得標。後來雖然得標，但林進榮身為會頭卻拒付標金，甚至將大都會旅行社董事長身分轉移給太太後，跟太太離婚，懷疑根本是脫產行為。

受害者鄭先生指出，林進榮揪會時，還成立APE全球都會通公司，以該公司做擔保，並向所有會員收取每名1萬元服務費，林進榮倒會後，發現他與子女、弟弟跟假身分加入合會，卻從未繳交會頭費及標金，總金額逾7億元。

根據APE全球都會通公司網站，該公司成立標會平台，供民眾參加標會，且強調合法企業化經營，不同於民間合會，不易出現跑會風險。

鄭先生說，林進榮至今共成立570組合會，每組24會（萬元），目前約有372組持續中，名冊上會員有400到500人，而自救會目前登記受害人97人被詐金額6600餘萬元；原本擔任APE全球都會通財務長的林進榮女兒，去年6月辭職，現在公司找不到人，林進榮也避不見面。

鄭先生指出，林進榮倒會後，不願意與受害者協商，要受害者與其弟聯絡，但其弟拿出的和解書沒有敘明還款金額、日期等，受害者們根本不願意簽署，「怎麼知道會不會是另一場騙局？」

對此，大都會旅行社發布聲明指出，林進榮雖曾任董事長職務，然其早已非董事長，亦非股東，更未擔任任何職務，因此林進榮於社會上之一切商業或非商業活動，均與大都會旅行社無涉。

大都會旅行社指出，若有與林進榮有金錢或財務糾紛者，請逕依司法途徑維護自身權益，若再有以與林進榮糾紛而騷擾或誹謗等侵害大都會旅行社行為者，為維護權益，必委請律師提出相關訴訟，以正視聽。

大都會旅行社強調，營運一切正常，近日更經觀光主管機關及旅行業品質保障機構例行訪視，各項作業均符合法令規範，旅客權益皆受保障；至於對大都會旅行社的旅遊業務，維持現行機制，並無任何影響。

交通部觀光署也回應，已於本週至大都會旅行社進行業務檢查，旅行社營運狀況未有異常，未查有與都會通交易所有金流往來；且經查林進榮已非大都會旅行社負責人，旅行社亦表示林進榮與該旅行社已無關，相關債務糾紛應找其負責處理。

品保協會表示，林進榮擔任理事長職務已年代久遠，卸任後也不曾再擔任品保協會的職務。

記者在截稿前，尚無法取得林進榮本人回應。