吹噓報酬高達八成…北市男假代操詐1076萬 一審判3年2月

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市林姓男子在Instagram、LINE等社群向不特定人招攬投資，自稱能代操股票、NFT，保證獲利每月報酬7%以上甚至高達八成，11人投資逾1076萬多元驚覺遭詐報警。林男在法庭上辯稱自己是做詐騙，不是非法經營收受存款業務，但法官認定符合違法吸金罪構成要件，日前依違反銀行法判3年2月徒刑，諭知沒收犯罪所得794萬餘元。

判決指出，林男明知自己並未投資NFT或股票，也清楚非銀行不得經營收受存款業務，仍在Instagram等社群以「當沖波段教室」等帳號張貼股票獲利貼文，誘使他人付費進入LINE「台股atm」群組。

進入群組後，林男再以私訊或公開貼文宣稱投資NFT、代操股票可「保證本金、穩賺30％到80％」，吸引被害人匯款。

受害者包括王姓、李姓、黃姓等民眾共11人，分別將資金匯入林男或其胞弟的多個銀行帳戶，林男並未把款項拿去投資，而是用於賭博、運動彩券與生活開銷，多次以各種理由拖延還款，最後人間蒸發，被害人報警才揭發。

法院認定，林男吸金與詐欺所得合計1076萬955元，其中返還部分投資人資金，包括返還王姓被害人8萬元、李姓41萬元、蔡姓51萬元、黃姓50萬元、陳姓22萬5000元、蕭姓7萬元、詹姓22萬5000元、李姓21萬元、林姓15萬元、金姓17萬元、陳姓27萬元，扣除上述金額後，尚有794萬955元屬未返還犯罪所得，且未被查扣，應依法沒收，若全部或部分不能沒收，則追徵等值金額。

林男庭訊時坦承以詐術取得款項，但否認有非法經營收受存款業務的犯意，辯稱對象都是認識的特定人，應僅屬詐欺，但法院認為，林男行為符合向多數或不特定人收受資金並承諾高額報酬的要件，屬集合性、持續性的非法吸金行為，與詐欺罪為想像競合，應從一重處斷。

法官審酌林男基於不法所有的犯罪意圖，利用詐術使多名被害人陷於錯誤，致其交付財物，涉案金額龐大、被害人眾多，對社會秩序與交易安全均造成重大侵害，且迄今未完全與被害人達成和解，犯後態度不佳，依銀行法非法經營收受存款業務罪，判3年2月徒刑。

士林地院。圖／聯合報系資料照
